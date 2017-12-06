У Санкт-Петербурзі школярі зарубали сокирою педофіла і закопали тіло
- Сьогодні, 05:29
-
Розсилка
38-річний чоловік накачував підлітків наркотиками і схиляв до інтимної близькостіУ Санкт-Петербурзі 15-річного підлітка і двох його друзів підозрюють у жорстокому вбивстві чоловіка – його зарубали сокирою, а потім закопали.
Хлопці незабаром прийшли до відділу поліції з повинною, передає Ren.tv.
За даними слідства, 38-річний чоловік часто приїжджав до підлітків, накачував їх наркотиками і схиляв до інтимної близькості.
Суд обирав запобіжний захід одному з підозрюваних у вигляді арешту на 2 місяці.
Слідство вважає, що підлітки ретельно спланували вбивство, а мотивом могла стати помста розбещувачу малолітніх.
Нагадаємо, у Великій Новосілці Донецької області невідомі жорстоко вбили родину з трьох людей - 56-річного чоловіка, його 46-річну дружину та їхнього 23-річного сина.
На розшук вбивць піднято весь особовий склад місцевої поліції, перекрито шляхи можливого відходу зловмисників. На місці події працюють слідчі та експерти-криміналісти, а також керівництво поліції Донеччини, територію обстежують зі службовими собаками.