У Санкт-Петербурзі школярі зарубали сокирою педофіла і закопали тіло

38-річний чоловік накачував підлітків наркотиками і схиляв до інтимної близькості

У Санкт-Петербурзі 15-річного підлітка і двох його друзів підозрюють у жорстокому вбивстві чоловіка – його зарубали сокирою, а потім закопали. Хлопці незабаром прийшли до відділу поліції з повинною, передає Ren.tv. За даними слідства, 38-річний чоловік часто приїжджав до підлітків, накачував їх наркотиками і схиляв до інтимної близькості.



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38-річний чоловік накачував підлітків наркотиками і схиляв до інтимної близькості

У Санкт-Петербурзі 15-річного підлітка і двох його друзів підозрюють у жорстокому вбивстві чоловіка – його зарубали сокирою, а потім закопали.

Хлопці незабаром прийшли до відділу поліції з повинною, передає Ren.tv.

За даними слідства, 38-річний чоловік часто приїжджав до підлітків, накачував їх наркотиками і схиляв до інтимної близькості.

Суд обирав запобіжний захід одному з підозрюваних у вигляді арешту на 2 місяці.

Слідство вважає, що підлітки ретельно спланували вбивство, а мотивом могла стати помста розбещувачу малолітніх.

Нагадаємо, у Великій Новосілці Донецької області невідомі жорстоко вбили родину з трьох людей - 56-річного чоловіка, його 46-річну дружину та їхнього 23-річного сина.

На розшук вбивць піднято весь особовий склад місцевої поліції, перекрито шляхи можливого відходу зловмисників. На місці події працюють слідчі та експерти-криміналісти, а також керівництво поліції Донеччини, територію обстежують зі службовими собаками.