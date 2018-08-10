У Росії шукають екстремістів уже серед євреїв
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Розсилка
Лідер єврейського руху «Шахар» Олександр Каргін заявив, що йому в офіс підкинули екстремістську літературу
В Росії поліцейські провели обшук в Московській єврейській релігійній громаді в рамках перевірки стосовно лідера єврейського руху «Шахар» Олександра Каргіна.
Про повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на інформацію адвоката Каргіна Ігоря Зубера.
«Співробітники Центру по боротьбі з екстремізмом УВС по ЦАО ГУ МВС Росії по Москві прийшли в офіс. В ході огляду було виявлено націоналістичну літературу, яка не належить Каргіну, а явно підкинута в кабінет», - сказав адвокат.
Сам активіст також вважає, що йому підкинули екстремістську літературу. «Вилучену літературу мені підкинули. При цьому більша частина підкинутої літератури носила антисемітський характер», - сказав Каргін.
Адвокат пояснив, що перевірка проводилася через заяву, яка надійшла на Каргіна.
«Як зазначено в тексті розпорядження на проведення оперативного заходу, правоохоронці проводять перевірку на предмет вчинення дій, спрямованих на розпалення ненависті або ворожнечі, а також приниження групи осіб, об'єднаних за національною і релігійною ознакою», - резюмував адвокат.
За його словами, Каргіна викликали в поліцію на наступному тижні для дачі пояснень.