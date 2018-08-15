У Росії відбувся «Марш матерів» з вимогою звільнити фігуранток справи «Нового величия»



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Фото: Новая газета У Росії відбувся «Марш матерів»

Попри те, що акцію не погодила влада Москви, поліція нікого не затримувала

У Москві, Санкт-Петербурзі та Єкатеринбурзі пройшов «Марш матерів» з вимогою звільнити з-під варти наймолодших фігуранток справи «Нового величия» — 19-річну Марію Дубовик та 18-річну Анну Павлікову, яких звинувачують у спробі повалення конституційного ладу.

Про це повідомляє Meduza.

У Москві учасники акції спочатку зібралися на Пушкінській площі, після чого пішли до будівлі Верховного суду, де скандували «Свободу! Свободу!». На акцію прийшли близько 500 людей.

Зазначимо, що символом акції став єдиноріг, всім охочим роздавали відповідні значки.

Попри те, що акцію не погодила влада Москви, поліція нікого не затримувала і тільки супроводжувала учасників.

Движение на улице рядом с ВС РФ перекрыто#маршматерей pic.twitter.com/06djKogxyi — Новая Газета (@novaya_gazeta) 15 серпня 2018 р.

Коли бійці ОМОН почали вимагати від протестувальників звільнити дорогу, ті скандували «Дітям не місце в камері!».

Після завершення акції більшість її учасників розійшлась. За останніми даними, поліція нікого не затримала.

У Санкт-Петербурзі акція відбулася біля пам’ятника Анні Ахматовій навпроти СІЗО «Хрести».

Місцеві ЗМІ повідомляють, що поліція розставила людей з плакатами на 50 мерів один від одного, а також фотографує їхні паспорти, але не затримує.