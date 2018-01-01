«Антонов» готовий допомогти росіянам у розслідуванні катастрофи Ан-148

У російських ЗМІ натякали на «український слід» у катастрофі літака

Державне підприємство «Антонов» повідомило, що вони готові відправити своїх фахівців для розслідування авіакатастрофи під Москвою, в якій розбився пасажирський літак Ан-148.Про це повідомили в прес-службі компанії, передає видання УНН. «Так, ми готові підключитися до розслідування. Зараз ми не можемо прокоментувати детальніше.



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У російських ЗМІ натякали на «український слід» у катастрофі літака

Державне підприємство «Антонов» повідомило, що вони готові відправити своїх фахівців для розслідування авіакатастрофи під Москвою, в якій розбився пасажирський літак Ан-148.

Про це повідомили в прес-службі компанії, передає видання УНН.

«Так, ми готові підключитися до розслідування. Зараз ми не можемо прокоментувати детальніше. Дійсно, наші фахівці готові взяти участь у розслідуванні цього інциденту, цієї аварії», - повідомили у прес-службі.

Відзначається, що комісія з розслідування вже сформована. Його буде проводити комісія Міждержавного авіаційного комітету, а в «Антонові» чекають запрошення до участі в цьому розслідуванні.

На даний момент запрошення ще немає.

«Справа в тому, що «Антонов» - розробник цього літака, тобто, ми власники сертифіката, розробники цього літака, тому наші фахівці, в якості експертів, як правило, можуть брати участь у дослідженні таких катастроф, аварій, тому, можливо, поїдуть або вивчатимуть документи - це обговорюватиметься конкретно, коли буде таке запрошення», - додали у прес-службі.

Нагадаємо, пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився 11 лютого після вильоту з московського аеропорту «Домодєдово». На борту знаходилася 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

В катастрофі літака Ан-148 під Москвою ніхто не вижив. Згідно з уточненим списком пасажирів і членів екіпажу літака, на борту перебував двоє іноземців - громадяни Азербайджану та Швейцарії. Українців на борту Ан-148 не було.

Бортовий номер літака RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії».

Відео з місця катастрофи Ан-148 під Москвою. Також у мережі з’явилося відео моменту падіння Ан-148 та пошукових робіт на місці катастрофи.

Джерела російських ЗМІ кажуть, що літак Ан-148, що розбився в Підмосков'ї, при зльоті зіткнувся з вертольотом «Пошти Росії». Саме підприємство це спростовує, заявляючи, що не має вертольотів.