У Росії запропонували узаконити многоженство. Московський патріархат зробив заяву



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Архієрей нагадав, що в РФ закон єдиний для всіх і окремі регіони не можуть приймати законодавчі акти

У Росії запропонували узаконити многоженство. Глава відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського Патріархату митрополит Волоколамський Іларіон (Алфєєв) заявив, що для православних християн незрозуміло, як в шлюбний союз можна приєднувати інших осіб, тому РПЦ не підтримає ініціативу голови Духовного управління мусульман Росії Равіля Гайнутдіна узаконити багатоженство в тих регіонах країни, де переважає мусульманське населення.

Про це він сказав в ефірі програми «Церква і світ».

Архієрей нагадав, що в РФ закон єдиний для всіх і окремі регіони не можуть приймати законодавчі акти, які будуть входити в протиріччя з законодавством всієї держави.

«Якщо у нас окремі регіони почнуть приймати закони, які будуть приходити в протиріччя із законами країни, тоді ми поступово перетворимося з Російської Федерації до Сполучених Штатів Росії, і в кожному штаті у нас буде своє законодавство, десь буде шаріат, а десь - звичайний суд», - заявив він.

«Я думаю, що країна в цілому до цього не готова - і населення наше не готове, і влада не готова, тому пропозиція Равіля Гайнутдіна в цілому не буде підтримана нашим суспільством», - зазначив глава ВЗЦЗ РПЦ.

При цьому він підкреслив, що для православних християн багатоженство неприпустимо, «оскільки ми наполягаємо на єдиності шлюбного союзу, на тому, що шлюб - це союз між одним чоловіком і однією жінкою, союз, створений за кохання з метою народження і виховання дітей».