У Росії знову мітингували проти пенсійної реформи: є затримані



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У Москві, де проходила акція, затримали щонайменше десяти її учасників, серед них двоє неповнолітніх

У Москві та Санкт-Петербурзі пройшли акції «Безстроковий протест», учасники якої виступають проти пенсійної реформи.

Як інформує «ОВС-Інфо», в парку «Гірка» у Москві, де проходила акція, затримали щонайменше десяти її учасників, серед них двоє неповнолітніх.

Затриманих доставили в ОВС по Басманного району. До парку приїжджав ще один автобус, в якому також можуть перебувати затримані.

Серед затриманих – Євген Соловйов, В’ячеслав Корвіцкій, Артемій Тудаков, Поліна Созонова, Захар Сидоров, Роман Прошян, Микола Дубінін, Андрій Дудін. Ще двоє людей відмовилися назвати своїм імена.

Деяких затриманих сфотографували у відділенні поліції, взяли у них відбитки пальців і відпустили без складання протоколів.

У Москві «безстроковий протест» почався 10 вересня – наступного дня після акції проти підвищення пенсійного віку. Учасники акції вимагали скасування пенсійної реформи, відставки уряду і президента, а також розпуску Роскомнагляду.

Учасників акції вже кілька разів затримували співробітники поліції, але потім відпускали без складання протоколів.

16 вересня «Безстроковий протест» також відбувся у Петербурзі. В управлінні МВС Петербурга чисельність акції оцінили приблизно в 500 осіб. На початку акції «Фонтанка» повідомляла, що зібралося близько тисячі осіб.

Акцію планували провести на площі Леніна, але з 6 вересня і до кінця місяця площу закрили для ремонту труби 1917 року прокладки, яку прорвало.

Поліцейські намагалися відвести в автозак активну жінку, натовп її відбив під вигуки «Відпускай!» Потім жінку забрали на «швидкій».

За даними правозахисту «Відкритої Росії» у Петербурзі, на акції затримали 4 осіб і всіх відпустили без складання протоколів. Ще одного протестувальника повалили на землю і травмували голову, його забрала швидка допомога, пише «Дождь».