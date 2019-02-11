У росіянина Шишкіна забрали звання «Почесний громадянин Харкова»



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Звання «Почесний громадянин міста Харкова» Шишкіну присвоїли у серпні 2014 року

Шишкіну у 2014 році було присвоєне почесне звання «у зв’язку з його меценатською діяльністю, зокрема ініціюванням будівництва у м. Харкові храму»

Суд скасував рішення Харківської міськради про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Харкова» громадянину Російської Федерації Олександру Шишкіну, який активно підтримав озброєну агресію проти України і виступав за анексію Криму.

Про це повідомляє Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Зазначається, що рішенням Харківської міської ради від 06.08.2014 звання «Почесний громадянин міста Харкова» було присвоєно громадянину Російської Федерації Шишкіну «у зв’язку з його меценатською діяльністю, зокрема ініціюванням будівництва у м. Харкові храму».

«Водночас, органом місцевого самоврядування не враховано, що цей громадянин, будучи членом Ради Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації, підтримав прийняття постанов від 21.03.2014 «Про ратифікацію Договору між Російською Федерацією та Республікою Крим про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим та утворення у складі Російської Федерації нових суб’єктів» і щодо схвалення Федерального конституційного закону «Про прийняття до Російської Федерації Республіки Крим та утворення у складі Російської Федерації нових суб’єктів – Республіки Крим та міста федерального значення Севастополя». Більше того, він проголосував за прийняття постанови Ради Федерації «Про використання Збройних Сил Російської Федерації на території України», - заявили в ГПУ.

Зазначається, що наведені обставини вказують на «свідому негативну суспільно-політичну діяльність цього громадянина Російської Федерації щодо держави Україна, яка містить потенційну загрозу державній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України, а також сприяє терористичній діяльності та окупації територій нашої держави».

«Оскільки вищевказане рішення Харківської міської ради прийнято неправомірно за відсутності законних підстав, органи прокуратури невідкладно оскаржили його в судовому порядку. Остаточним рішенням Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду від 06.02.2019 касаційну скаргу Харківської міської ради залишено без задоволення, а судові рішення про задоволення позову прокурора – залишені в силі. Таким чином, завдяки своєчасно вжитим органами прокуратури заходам представницького характеру інтереси держави належно захищені, а рішення Харківської міської ради, яким звання «Почесний громадянин міста Харкова» присвоєно громадянину Російської Федерації, що активно підтримав збройну агресію проти України, визнано незаконним та скасовано», - підкреслили в ГПУ.