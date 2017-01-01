У Ростовській області обстріляли журналіста

Журналіст зазначив, що він почав тікати, при цьому невідомий продовжував стріляти йому в спину

Журналіст російського регіонального інтернет-ЗМІ «Кавказский узел» В’ячеслав Прудников дістав вогнепальні поранення при збройному нападі у Ростовській області. Про це повідомляє саме видання. Прудникова прооперували. Напад він пов’язує зі своє професійною діяльністю. За словами журналіста, на нього напали вдень у місті



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Напад журналіст пов’язує зі своє професійною діяльністю

Журналіст зазначив, що він почав тікати, при цьому невідомий продовжував стріляти йому в спину

Журналіст російського регіонального інтернет-ЗМІ «Кавказский узел» В’ячеслав Прудников дістав вогнепальні поранення при збройному нападі у Ростовській області.

Про це повідомляє саме видання.

Прудникова прооперували. Напад він пов’язує зі своє професійною діяльністю.

За словами журналіста, на нього напали вдень у місті Красний Сулін в районі цвинтаря. Там він перебував по роботі, не пов'язаною з журналістикою.

«Я дістав фотоапарат, щоб зробити кілька знімків. Раптово під'їхала сіра іномарка. З неї вискочив молодий чоловік, вимагаючи повідомити, що я роблю. Виник конфлікт, чоловік намагався мене вдарити, а потім вихопив пістолет. Зі словами «Ти дістав уже писати про владу» він почав стріляти. Я закрив обличчя рукою, куля потрапила в лікоть. Потім я спробував втекти, друга куля влучила мені під ребро», — сказав Прудников.

Журналіст зазначив, що він почав тікати, при цьому невідомий продовжував стріляти йому в спину.

«Я вискочив на дорогу і зупинив проїжджаючу повз машину, попросив відвезти мене в лікарню. Той, хто стріляв в мене, сів у свій автомобіль і поїхав. Мене ж привезли в лікарню», — сказав Прудников.

У своїх матеріалах, опублікованих на «Кавказском узле» В'ячеслав Прудников пише про порушення прав шахтарів у Гуково, які домагаються виплати заборгованості. Про непросту ситуацію, яка склалася на шахтах Ростовської області, і про боротьбу шахтарів за виплату зарплатні.