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    У Саудівській Аравії вперше в історії жінкам дозволили охороняти Мекку під час Хаджу

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    З квітня десятки жінок-солдатів також стали частиною служб безпеки країни - У Саудівській Аравії вперше в історії жінкам дозволили охороняти Мекку під час Хаджу
    З квітня десятки жінок-солдатів також стали частиною служб безпеки країни
    Фото: Скріншот відео reuters

    Наслідний принц Саудівської Аравії провів соціальні та економічні реформи в рамках планів модернізації консервативного мусульманського королівства

    У Саудівській Аравії вперше в історії допустили жінок зі служби безпеки до охорони Мекки під час Хаджу. Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

    Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд провів соціальні та економічні реформи в рамках планів модернізації консервативного мусульманського королівства і залучення іноземних інвестицій для прагнення до диверсифікації.

    Згідно зі своїм планом реформ, відомим як «Бачення 2030», наслідний принц зняв заборону на водіння автомобілів для жінок, дозволив дорослим жінкам подорожувати без дозволу опікунів і надав їм більший контроль над сімейними справами.

    Зазначається, що з квітня десятки жінок-солдатів також стали частиною служб безпеки країни, які стежать за паломниками в Мецці і Медині, місцях зародження ісламу.

    Однак плани реформ супроводжувалися придушенням інакомислення, в тому числі активістів за права жінок.

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    Теги: Саудівська Аравія мусульмани жінка гендер
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    У Саудівській Аравії вперше в історії жінкам дозволили охороняти Мекку під час Хаджу