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    Україна за рік опустилась на 15 позицій у рейтингу гендерної рівності

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    Свій найгірший бал Україна отримала за гендерний розрив у політиці &ndash; 103 - Україна за рік опустилась на 15 позицій у рейтингу гендерної рівності
    Свій найгірший бал Україна отримала за гендерний розрив у політиці – 103
    Фото з відкритих джерел

    Серед 156 країн Україна посіла 74 місце у Global Gender Gap Report

    Наша країна посіла 74 місце в рейтингу за Індексом гендерного розриву-2021 (Global Gender Gap Report). У порівнянні з торішнім показником, Україна опустилась на 15 позицій.

    У 2020 році Україна займала в переліку 59 місце.

    До цьогорічного списку було включено 156 країн. Лідерство в рейтингу здобули Ісландія, Фінляндія та Норвегія.

    Під час формування рейтингу, були враховані такі показники:

    • економічна участь та можливості;
    • реалізація в освіті;
    • здоров’я та життєзабезпечення;
    • розширення прав та можливостей у політиці.

    Найвищу позицію Україна зайняла у категорії «Реалізація в освіті» – 27 місце.

    А свій найгірший бал країна отримала за гендерний розрив у політиці – 103.

    Загалом у світі найбільша нерівність спостерігається саме у цій сфері.

    Щодо гендерної рівності у сфері охорони здоров'я та економіки, то Україна займає 41 та 44 позиції.

    До п'ятірки країн з найвищим рейтингом також увійшли Нова Зеландія та Швеція.

    Останні позиції в рейтингу Зайняли такі країни: Сирія, Пакистан, Ірак, Ємен та Афганістан.

    Дослідники вважають, що при нинішніх темпах гендерний розрив у світі може зникнути приблизно через 136 років.

    Раніше стало відомо, скільки киян скаржилося на домашнє насильство цього року.

    Також відомо, що у столиці планується відкрити ще один притулок для жінок, що стали жертвами домашнього насильства. Він має розв’язати проблему тих, хто після 10-денного перебування в кімнатах кризового реагування не зміг вирішити питання з подальшим проживанням.


    Теги: рейтинг Україна жінка чоловік гендер
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