Україна за рік опустилась на 15 позицій у рейтингу гендерної рівності

Свій найгірший бал Україна отримала за гендерний розрив у політиці – 103

Серед 156 країн Україна посіла 74 місце у Global Gender Gap Report

Наша країна посіла 74 місце в рейтингу за Індексом гендерного розриву-2021 (Global Gender Gap Report). У порівнянні з торішнім показником, Україна опустилась на 15 позицій.

У 2020 році Україна займала в переліку 59 місце.

До цьогорічного списку було включено 156 країн. Лідерство в рейтингу здобули Ісландія, Фінляндія та Норвегія.

Під час формування рейтингу, були враховані такі показники:

економічна участь та можливості;

реалізація в освіті;

здоров’я та життєзабезпечення;

розширення прав та можливостей у політиці.

Найвищу позицію Україна зайняла у категорії «Реалізація в освіті» – 27 місце.

А свій найгірший бал країна отримала за гендерний розрив у політиці – 103.

Загалом у світі найбільша нерівність спостерігається саме у цій сфері.

Щодо гендерної рівності у сфері охорони здоров'я та економіки, то Україна займає 41 та 44 позиції.

До п'ятірки країн з найвищим рейтингом також увійшли Нова Зеландія та Швеція.

Останні позиції в рейтингу Зайняли такі країни: Сирія, Пакистан, Ірак, Ємен та Афганістан.

Дослідники вважають, що при нинішніх темпах гендерний розрив у світі може зникнути приблизно через 136 років.

Раніше стало відомо, скільки киян скаржилося на домашнє насильство цього року.

Також відомо, що у столиці планується відкрити ще один притулок для жінок, що стали жертвами домашнього насильства. Він має розв’язати проблему тих, хто після 10-денного перебування в кімнатах кризового реагування не зміг вирішити питання з подальшим проживанням.



