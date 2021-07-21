У Києві жінка сама прийшла до водолазів, які шукали її дві години (фото)

Жінка повернулася до своїх речей на березі за декілька годин

Курйозна ситуація сталася на озері у столичному парку

У середу, 21 липня, на березі озера в парку Партизанської слави в Києві сталася курйозна ситуація. Про це повідомила Муніципальна варта Києва на своїй сторінці у Facebook.

Так, близько шостої години ранку наряд Муніципальної охорони виявив на березі водойми покинуті жіночі речі.

О восьмій годині на місце прибули водолази ДСНС та поліція. Були розпочаті пошуки зниклої жінки.

Але близько десятої години до пошукової групи підійшла та сама жінка, яку шукали, із запитанням: «А що у вас сталось, кого шукаєте?».

Як повідомлялося, з початку року на воді у Києві загинуло 38 людей, а з початку купального сезону вже 25. Тільки за минулі вихідні потонуло п’ятеро людей.

Головне управління ДСНС у Києві звертається до громадян з проханням не нехтувати правилами безпеки під час відпочинку на водних об'єктах.