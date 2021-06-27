  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    У росіян і представників «ЛДНР» забиратимуть незаконно куплену землю – Мінагрополітики

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Із 1 липня набуває чинності&nbsp;запуск обігу землі сільськогосподарського призначення в Україні - У росіян і представників «ЛДНР» забиратимуть незаконно куплену землю – Мінагрополітики
    Із 1 липня набуває чинності запуск обігу землі сільськогосподарського призначення в Україні
    Фото з відкритих джерел

    У законі про ринок землі є обмежувачі – заборона на купівлю з боку росіян і представників терористичних організацій

    Представникам Російської Федерації та терористичних організацій «ЛДНР» заборонено купувати українську землю, продаж якої стартує 1 липня. А в разі незаконної купівлі таку землю в них будуть відбирати. Про це в етері телеканалу «Дом» заявив заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький.

    За його словами, у законі про ринок землі є обмежувачі – заборона на купівлю з боку росіян і представників терористичних організацій.

    «Якщо ж вони якось спробують обійти закон, оформляти угоди через українців — ми будемо це відстежувати. Держава, СБУ та Держгеокадастр. І в разі фіксації такого факту є можливість просто забирати цю землю», – зазначив Висоцький.

    Він допускає, що будуть спроби обійти заборону на продаж землі іноземцям через підставних осіб з українським паспортом. Але для цього перед угодою будуть джерела коштів, якими розплачується покупець.

    «Якщо буде момент обходу, тобто домовилися з якимись українцями, що живуть на нашій території, – український паспорт, але гроші звідти. Тут першим моментом буде контроль – звідки гроші. Це треба буде все легалізувати. Не можна купувати за готівку. А якщо сплатили все офіційно, усі податки заплатили й потім факт зв’язку буде знайдено, то держава має право конфіскувати ці землі», – додав Висоцький.

    Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів, хто отримає переважне право викупу земельної ділянки після відкриття ринку землі 1 липня 2021 року.

    До слова, закон, яким передбачено запуск обігу землі сільськогосподарського призначення в Україні, набуває чинності 1 липня.

    Раніше Мін'юст пояснив, що загрожує власникам землі у 2021 році зі старими державними актами на землю.

    Також у режимі безоплатної приватизації за двадцять років було виведено з державної в приватну власність більше ніж 5 млн гектарів землі. Фактично вкрали територію Словаччини на території України. Міністр аграрної політики Роман Лещенко в інтерв’ю «Лівому берегу» розповів, яким чином найкращі землі були відчужені та як покарають махінаторів.

    Нагадаємо, 24 травня президент Володимир Зеленський на Всеукраїнському Форумі «Україна 30. Земля» підписав законопроєкт № 2194, який регулює передачу земель «на місця» громадам. Він має виправити юридичні колізії роботи ринку землі, а також врегулювати реалізацію переважного права орендаря на купівлю та електронні земельні торги.

    Читайте також:
    Теги: СБУ податки земля Денис Шмигаль Держгеокадастр Тарас Висоцький
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У росіян і представників «ЛДНР» забиратимуть незаконно куплену землю – Мінагрополітики