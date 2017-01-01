У середу в Україні обіцяють дощі з мокрим снігом

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах

29 листопада в Києві хмарно, невеликий дощ із мокрим снігом, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 градуси, вдень близько 0 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр. На заході України хмарно, невеликий дощ із мокрим снігом, тільки в Карпатах і на Закарпатті без



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Синоптики попереджають про ожеледицю на дорогах

29 листопада в Києві хмарно, невеликий дощ із мокрим снігом, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 градуси, вдень близько 0 градусів. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, невеликий дощ із мокрим снігом, тільки в Карпатах і на Закарпатті без опадів, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця, вночі й вранці туман, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...+3 градуси, вдень -2...+5 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі -2...-7 градусів, вдень 0...-5 градусів.

На півночі України хмарно, невеликий дощ із мокрим снігом, тільки вночі в Сумській області без опадів, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -3...+2 градуси, у Чернігівській і Сумській областях -2...-7 градусів; удень -3...+3 градуси.

У центрі України хмарно, невеликий дощ із мокрим снігом, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -5...+3 градуси, удень -3...+3 градуси.

На сході України хмарно, уночі без опадів, удень місцями невеликий дощ із мокрим снігом, місцями ожеледь, на дорогах ожеледиця, вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура повітря вночі -2...-8 градусів, удень -3...+2 градуси.

На півдні України хмарно, вночі дощ із мокрим снігом, удень дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -4...+1 градус, у Миколаївській і Одеській областях 0...+6 градусів, вдень +2...+8 градусів, у Запорізькій області -1...+4 градуси.

У Криму хмарно, дощ, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +1...+6 градусів, удень +6...+11 градусів.