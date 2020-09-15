У серпні понад 190 українців померли від СНІДу



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PrEP – доконтактна профілактика, яка запобігає передаванню ВІЛ

В Україні понад 2 500 людей скористалися PrEP для профілактики ВІЛ

В Україні у серпні 191 людина померла від СНІДу. Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я України.

«У серпні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1 331 новий випадок ВІЛ-інфекції, у 346 пацієнтів діагностовано СНІД, а 191 людина померла від СНІДу», – йдеться в повідомленні.

Також повідомляються шляхи інфікування ВІЛ в Україні у серпні 2020 року:

• гетеросексуальний – 740;

• парентеральний (ін’єкційний) – 550;

• вертикальний (від матері до дитини) – 160;

• гомосексуальний – 25;

• невідомий – 10.

Як нагадує ЦГЗ, в Україні понад 2 500 людей скористалися PrEP для профілактики ВІЛ. Серед них 1 991 чоловік та 552 жінки.

PrEP – доконтактна профілактика, яка запобігає передаванню ВІЛ. Вона рекомендована всім, хто має високий ризик інфікуватися вірусом імунодефіциту людини.

Нагадаємо, що Daily Mail повідомила про безпрецедентний випадок зцілення від ВІЛ-інфекції.

До слова, на обліку в Києві перебувають майже 3 тис. хворих на СНІД.