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    У серпні понад 190 українців померли від СНІДу

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    PrEP&nbsp;&ndash; доконтактна профілактика, яка запобігає передаванню ВІЛ - У серпні понад 190 українців померли від СНІДу
    PrEP – доконтактна профілактика, яка запобігає передаванню ВІЛ

    В Україні понад 2 500 людей скористалися PrEP для профілактики ВІЛ

    В Україні у серпні 191 людина померла від СНІДу. Про це повідомляє пресслужба Центру громадського здоров'я України.

    «У серпні 2020 року в Україні офіційно зареєстровано 1 331 новий випадок ВІЛ-інфекції, у 346 пацієнтів діагностовано СНІД, а 191 людина померла від СНІДу», – йдеться в повідомленні.

    Також повідомляються шляхи інфікування ВІЛ в Україні у серпні 2020 року:

    • гетеросексуальний – 740;
    • парентеральний (ін’єкційний) – 550;
    • вертикальний (від матері до дитини) – 160;
    • гомосексуальний – 25;
    • невідомий – 10.

    Як нагадує ЦГЗ, в Україні понад 2 500 людей скористалися PrEP для профілактики ВІЛ. Серед них 1 991 чоловік та 552 жінки.

    PrEP – доконтактна профілактика, яка запобігає передаванню ВІЛ. Вона рекомендована всім, хто має високий ризик інфікуватися вірусом імунодефіциту людини.

    Нагадаємо, що Daily Mail повідомила про безпрецедентний випадок зцілення від ВІЛ-інфекції.

    До слова, на обліку в Києві перебувають майже 3 тис. хворих на СНІД.

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