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    У світі

    Трам пообіцяв через 10 років викорінити СНІД в США

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    Президент США Дональд Трамп&nbsp; - Трам пообіцяв через 10 років викорінити СНІД в США
    Президент США Дональд Трамп 

    Співтовариство за спільнотою, де ми викорінимо СНІД через 10 років, заявив президент США

    Президент США Дональд Трамп у Всесвітній день боротьби зі СНІДом, 1 грудня, заявив про намір влади викорінити епідемію СНІДу в країні через 10 років.

    За словами глави Білого дому, програма для досягнення цієї мети вже реалізується.

    «У Всесвітній день боротьби зі СНІДом ми з першою леді висловлюємо свою підтримку тим, хто живе з ВІЛ/СНІДом, та сумуємо за загиблими. Ми підтверджуємо наше зобов'язання покласти край епідемії ВІЛ/СНІДу в Америці, співтовариство за спільнотою, де ми викорінимо СНІД через 10 років», - написав Трамп в Twitter.

    За словами американського лідера, відповідна програма вже почала діяти.

    Як відомо, 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом, заснований ООН. Його метою є підвищення обізнаності про епідемію СНІДу, викликану поширенням ВІЛ-інфекції. Також це день пам'яті жертв цього захворювання.

    За інформацією, Центру громадського здоров’я МОЗ України кожен сотий українець у віці від 15 до 49 років інфікований ВІЛ. Станом на 1 жовтня 2019 року, під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я на контрольованій території України перебуває майже 137 000 ВІЛ-позитивних людей.

    До слова, правозахисники пропонують декриміналізувати ВІЛ-статус.

    здоров'я США Дональд Трамп ВІЛ/СНІД президент
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