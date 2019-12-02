Трам пообіцяв через 10 років викорінити СНІД в США



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Президент США Дональд Трамп

Співтовариство за спільнотою, де ми викорінимо СНІД через 10 років, заявив президент США

Президент США Дональд Трамп у Всесвітній день боротьби зі СНІДом, 1 грудня, заявив про намір влади викорінити епідемію СНІДу в країні через 10 років.

За словами глави Білого дому, програма для досягнення цієї мети вже реалізується.

«У Всесвітній день боротьби зі СНІДом ми з першою леді висловлюємо свою підтримку тим, хто живе з ВІЛ/СНІДом, та сумуємо за загиблими. Ми підтверджуємо наше зобов'язання покласти край епідемії ВІЛ/СНІДу в Америці, співтовариство за спільнотою, де ми викорінимо СНІД через 10 років», - написав Трамп в Twitter.

За словами американського лідера, відповідна програма вже почала діяти.

Як відомо, 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом, заснований ООН. Його метою є підвищення обізнаності про епідемію СНІДу, викликану поширенням ВІЛ-інфекції. Також це день пам'яті жертв цього захворювання.

За інформацією, Центру громадського здоров’я МОЗ України кожен сотий українець у віці від 15 до 49 років інфікований ВІЛ. Станом на 1 жовтня 2019 року, під медичним наглядом у закладах охорони здоров’я на контрольованій території України перебуває майже 137 000 ВІЛ-позитивних людей.

До слова, правозахисники пропонують декриміналізувати ВІЛ-статус.