У Шегинях затримали українця, який хотів перейти кордон у натовпі без перевірки



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50-річний громадянин України не мав належних документів, проте хотів добратися до Німеччини

30 липня у пункті пропуску «Шегині» затримали чоловіка, який намагався загубитися у натовпі і минути кордон без перевірки документів.

Його затримали працівники Держприкордонслужби, інформує прес-служба відомства.

«Прикордонник Мостиського загону помітив, що один із подорожуючих намагався перейти лінію паспортного контролю без оформлення, «загубившись» у натовпі», ‒ йдеться у повідомленні.

50-річний громадянин України не мав належних документів, проте хотів добратися до Німеччини.

Також було встановлено, що українець був кілька разів судимий.

За спробу незаконного перетинання державного кордону України громадянин відповідатиме перед судом. Наразі чоловіка затримано в адміністративному порядку.