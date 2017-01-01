У школі в США сталася стрілянина: троє загиблих
- Сьогодні, 22:04
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Щонайменше 12 людей постраждали під час стрілянини у школі міста Ацтек
Три людини загинули 7 грудня внаслідок стрілянини в школі міста Ацтек в північній частині американського штату Нью-Мексико.
Про це повідомило агентство Associated Press.
Агентство передбачає, що троє загиблих — студенти. Поліція повідомила, що стрілок також убитий, але не сказала, чи є він серед цих трьох.
За даними телеканалу Fox News, щонайменше 12 людей постраждали під час стрілянини.
З будівлі школи вивели всіх людей, дітей віддали батькам.
Будівля школи оглядають співробітники правоохоронних органів.
Школи в ряді інших прилеглих міст також були на час закриті в зв'язку з тим, що сталося.