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    У штабі АТО уточнили втрати за добу

    Військовий зазнав поранень біля Мар'їнки
    Протягом минулої доби в результаті обстрілу поблизу Мар'їнки отримав поранення один український військовий. Загиблих немає. Про це сказав речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник під час брифінгу. «У результаті обстрілу збройних сил біля Мар'їнки один захисник України зазнав поранення і був оперативно доставлений до військового
    • Сьогодні, 13:18
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    Військовий зазнав поранень біля Мар'їнки

    Протягом минулої доби в результаті обстрілу поблизу Мар'їнки отримав поранення один український військовий. Загиблих немає. Про це сказав речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник під час брифінгу.

    «У результаті обстрілу збройних сил біля Мар'їнки один захисник України зазнав поранення і був оперативно доставлений до військового мобільного госпіталю у Покровську», - сказав він.

    Зараз його життю нічого не загрожує, уточнив Мотузяник.

    Нагадаємо, за добу у зоні проведення АТО бойовики 22 рази обстріляли позиції ЗСУ. З них 13 обстрілів було зафіксовано на луганському напрямку, а 9 - на донецькому. Повідомляється, що 13 разів українські військові змушені були відкривати вогонь у відповідь зі зброї, яка не заборонена мінськими угодами.

     

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