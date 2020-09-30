У штабі партії Порошенка побачили, як у Кличка ростуть президентські амбіції



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Петро Порошенко підтримав Віталія Кличка, але той не відповів тим же

Банкова сприяє, аби Кличко зайшов на поле Порошенка, – вважає Вікторія Сюмар

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар прокоментувала факт підтримки її партією діючого мера Києва Віталія Кличка та його не дуже радісну реакцію з цього приводу.

В інтерв’ю «Главкому» політикиня зазначила, що «Слуги народу» хочуть, аби Віталій Кличко став наступним суперником Петра Порошенка в президентських виборах.

«При цьому той же Кличко, який зараз витягнув свій «Удар», будемо відвертими, не позбавлений президентських амбіцій. І на Банковій їх підігрівають. Очевидно, йому розповідають, що він має стати наступним президентом і зайти на поле Петра Порошенка», – пояснює нардепка.

Крім того, Сюмар зазначила, що «ЄС» підтримала Віталія Кличка.

«Кличко дуже довго був лідером партії, він асоціюється з нашою командою, нашими ідеями. Всі позитивні зміни, які відбулися в Києві, сталися завдяки тому, що мер п’ять років мав зелене світло на реалізацію всіх своїх проєктів у місті. Він був головою КМДА, і його ніхто не шантажував так, яке це одразу почали робити «зелені». І зараз, коли розповідають про те, що Верещук буде винагороджена за свої польоти на крані посадою голови КМДА, Кличко мав би задуматися про відданість своїх нинішніх партнерів», – зазначає нардепка.

Сюмар також звертає увагу на те, що завдяки децентралізації мери багатьох міст отримали більше можливостей і укріпили свої позиції.

Вона визнає, що багато міських голів, які раніше співпрацювали з партією Порошенка, тепер розбіглись по власних проєктах.

«Це люди переважно люди нашої команди. Мер Житомира Сергій Сухомлин, мер Чернігова Владислав Атрошенко, я вже не кажу про Віталія Кличка, Володимира Гройсмана. Всі вони зараз вирішили, що їм комфортніше навіть з погляду безпеки працювати з владою. Але при цьому вони не хочуть вляпатися у це все «зелене», адже розуміють його стрімку карколомну тимчасовість. Вони сказали, що йдуть окремими проєктами, і чим нам потім зшити це все – велике завдання на майбутнє», – пояснила депутатка.

Нагадаємо, що партія Порошенка підтримала Віталія Кличка на виборах мера Києва.

Згідно з результатами останнього опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 31 серпня – 1 вересня, за партію «Європейська солідарність» на виборах до Київради готові проголосувати 14% опитаних киян.