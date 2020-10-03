У Порошенка вважають, що за Зеленського олігархам добре, як ніколи
Нардепка від «Європейської солідарності» побачила «повномасштабний олігархічний консенсус»
Народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар вважає, слабкість президента України Володимира Зеленського великим благом для олігархів. В інтерв’ю «Главкому» політик зазначила, що саме через це сьогодні вплив олігархів на процеси дуже високий.
«Зеленському потрібен свій контроль над парламентом, і олігархи продають йому фракції, які контролюють, передають йому в користування свої телеканали. А за це дерибанять міністерські посади, різні податкові, «зелені енергетики» і тому подібні речі. Тобто вперше ми маємо такий повномасштабний олігархічний консенсус», – зазначає Сюмар.
До слова, нардепка пояснює, що при владі Порошенка всі олігархи були загноблені.
«Він їх гнобив», це – ключове. А зараз їм дуже добре. І вони будуть зацікавлені в збереженні такої моделі – слабкого президента і спроможності впливати на всі політичні сили, щоб торгуватися ними, розділяючи їх», – каже Сюмар.