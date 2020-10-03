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    У Порошенка вважають, що за Зеленського олігархам добре, як ніколи

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    Зустріч президента України Володимира Зеленського з олігархами - У Порошенка вважають, що за Зеленського олігархам добре, як ніколи
    Зустріч президента України Володимира Зеленського з олігархами

    Нардепка від «Європейської солідарності» побачила «повномасштабний олігархічний консенсус»

    Народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар вважає, слабкість президента України Володимира Зеленського великим благом для олігархів. В інтерв’ю «Главкому» політик зазначила, що саме через це сьогодні вплив олігархів на процеси дуже високий.

    «Зеленському потрібен свій контроль над парламентом, і олігархи продають йому фракції, які контролюють, передають йому в користування свої телеканали. А за це дерибанять міністерські посади, різні податкові, «зелені енергетики» і тому подібні речі. Тобто вперше ми маємо такий повномасштабний олігархічний консенсус», – зазначає Сюмар.

    До слова, нардепка пояснює, що при владі Порошенка всі олігархи були загноблені.

    «Він їх гнобив», це – ключове. А зараз їм дуже добре. І вони будуть зацікавлені в збереженні такої моделі – слабкого президента і спроможності впливати на всі політичні сили, щоб торгуватися ними, розділяючи їх», – каже Сюмар.

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