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    Конституційний суд не чинитиме перешкод інавгурації Зеленського

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    Конституційний суд не чинитиме перешкод інавгурації Зеленського

    КСУ пообіцяв, що з його боку не виникне жодних перешкод для присяги Зеленського

    Конституційний суд України не чинитиме перешкод у здійсненні процедури приведення до присяги новообраного президента.

    Про це йдеться у заяві зборів суддів КС.

    «Висловлюючи глибоку занепокоєність щодо поширення інформації про можливий зрив інавгурації новообраного Президента України та її маніпулятивного використання, судді Конституційного суду України відповідально заявляють, що з боку Конституційного суду України не виникне жодних перешкод у здійсненні процедури приведення новообраного президента України до присяги відповідно до ст.104 Конституції України», - йдеться в заяві.

    Зокрема, у КС наголошують, що останнім часом у ЗМІ та соціальних мережах масово поширюється інформація про можливий зрив інавгурації новообраного Президента через звільнення Станіслава Шевчука з посади голови КС.

    «Ця інформація повністю не відповідає дійсності і є цілеспрямованою інсинуацією, яка має за мету дискредитувати КС та дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в країні», - наголошується у заяві.

    На переконання суддів КС, така інсинуація спрямована на те, щоб створити «хибну уяву про механізм реалізації конституційного положення щодо приведення новообраного президента України до присяги, а саме - штучно пов'язати цю процедуру з конкретною особою, що обіймає посаду голови КС».

    У КС нагадують, що Конституція не вказує конкретної особи, яка має виконати процедуру інавгурації, а лише визначає посадову особу, що здійснює приведення новообраного президента до присяги.

    «Приведення новообраного президента до присяги є конституційним обов'язком голови КС, який безумовно буде виконаний. Будь-які маніпуляції голови КС щодо виконання цього конституційного обов'язку є неприпустимими, як і створення ситуації, коли процедура приведення новообраного Президента України до присяги буде унеможливлена або перенесена через відсутність голови КС», - йдеться у заяві.

    zayava

    Як повідомляється, переможець президентських перегонів Володимир Зеленський стверджує, що ЦВК затягує оголошення результатів, щоб він не міг розпустити Раду.

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