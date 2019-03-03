У Швеції після бійки з участю 90 осіб в лікарню потрапили двоє



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На 30 пасажирів на парковці автобуса напали 60 осіб

У Швеції дві людини потрапили до лікарні в результаті масової бійки за участю 90 осіб.

Про це повідомляє телеканал SVT.

За даними поліції, на 30 пасажирів на парковці автобуса напали 60 осіб. Учасники бійки кидали каміння, скло автобуса було розбите.

«В цьому інциденті брали участь два угруповання. Ми склали протокол про заворушення із застосуванням насильства«, - сказала представник прес-служби Східного регіону поліції Моніка Бергстрем.

Повідомляється, що поліція поки не затримала винних. На місці події співробітники правоохоронних органів опитують свідків.