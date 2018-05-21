У Швеції поширили буклети «будь готовим до війни» у 4,8 млн домівок

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Проводити таку інформаційну компанію доручив уряд Швеції

Уряд Швеції почав надсилати всім 4,8 млн домашнім господарствам країни публічну інформаційну брошуру, яка вперше за понад півстоліття роз’яснює населенню, що робити у разі війни. Листівки оприлюднила Шведська цивільна агенція з надзвичайних ситуацій, передає УНН з посиланням на The Guardian.

20-сторінковий буклет Om krisen eller kriget kommer (Якщо настане криза або війна – ред.) пояснює, як люди можуть забезпечувати свої основні потреби, такі як їжу, воду та тепло, що означають різноманітні попереджувальні сигнали і громадяни вони можуть сприяти «повній обороні» Швеції.



Брошура, ілюстрована зображенням сирен, літаків та сімей, які біжать з їхніх будинків, також готує населення до таких небезпек, як кібер та терористичні напади та зміна клімату, і включає сторінку з ідентифікації фейкових новин.



«Попри те, що Швеція є безпечнішою, ніж багато інших країн, все ще існує загроза нашої безпеки та незалежності. Якщо ви будете готові, ви сприятимете покращенню здатності країни справлятися з серйозним напруженням», - сказано в брошурі.



Проводити таку інформаційну компанію доручив уряд Швеції, а при підготовці брошури враховувалося дані опитування, які показали недостачу конкретних порад в інформаційному просторі на випадок різних надзвичайних ситуацій або війни.



Як повідомлялося минулого року Швеція провела найбільші за останні 20 років військові навчання «Аврора» через побоювання, пов'язані із загрозами, які можуть виходити з боку зростаючої російської сили.

Джерело: УНН