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    Україна почала додаткові контакти з партнерами щодо посилення кібербезпеки

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    Україна розпочала додаткові контакти з партнерами щодо посилення кібербезпеки - Україна почала додаткові контакти з партнерами щодо посилення кібербезпеки
    Україна розпочала додаткові контакти з партнерами щодо посилення кібербезпеки
    фото з відкритих джерел

    МЗС вживає практичних заходів для посилення кіберзахисту українських посольств і консульств за кордоном

    Міністерство закордонних справ України контактує з міжнародними партнерами з питань протидії кібератакам та посилення системи кібербезпеки. Вживаються заходи щодо захисту сайтів МЗС і консульств за кордоном. Про це повідомив спікер МЗС України Олег Ніколенко.

    «За дорученням Міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Українська дипломатична служба почала додаткові контакти з міжнародними партнерами для посилення здатності України протидіяти кібератакам і розвивати системи кіберзахисту», – написав у Facebook Ніколенко.

    За його словами, фахівці Міністерства, у співпраці з представниками профільних відомств, вже відновили роботу сайту МЗС. Дипломат додав, що в результаті хакерської атаки контент на порталі не постраждав, витік Службової Інформації не стався.

    «Вживаємо практичних заходів для посилення кіберзахисту МЗС та українських посольств і консульств за кордоном», – додав Ніколенко.

    Як відомо, цієї ночі хакери атакували близько 70 сайтів органів влади. Зазначимо, Україна і НАТО підпишуть угоду про посилення кіберспівпраці.

    Нагадаємо, у ніч на 14 січня хакери, які видали себе за поляків, атакували сайти низки міністерств, Кабміну та сайт «Дії». Також хакери атакували сайт Нацбанку.

    Теги: МЗС Україна Facebook
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    Україна почала додаткові контакти з партнерами щодо посилення кібербезпеки