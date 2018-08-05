У Швейцарії розбився невеликий літак: загинули чотири людини
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Внаслідок авіакатастрофи виникла пожежа
Невеликий літак зазнав аварії в кантоні Нідвальден в Швейцарії, в наслідок чого загинула родина з чотирьох чоловік.
Про це повідомляє Reuters.
Серед загиблих двоє неповнолітніх дітей. Причини авіакатастрофи з'ясовують.
За даними поліції Нідвальдена, інцидент стався в суботу, 4 серпня, близько 9:50 ранку за місцевим часом в недоступній ділянці лісу.
Внаслідок авіакатастрофи виникла пожежа, яка розповсюдилася по навколишньому лісовому масиву. У результаті пожежі літак повністю згорів. На гасіння загоряння і очищення місця аварії вирушив вертоліт.