У Швейцарії розбився невеликий літак: загинули чотири людини



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Внаслідок авіакатастрофи виникла пожежа

Невеликий літак зазнав аварії в кантоні Нідвальден в Швейцарії, в наслідок чого загинула родина з чотирьох чоловік.

Про це повідомляє Reuters.

Серед загиблих двоє неповнолітніх дітей. Причини авіакатастрофи з'ясовують.

За даними поліції Нідвальдена, інцидент стався в суботу, 4 серпня, близько 9:50 ранку за місцевим часом в недоступній ділянці лісу.

Внаслідок авіакатастрофи виникла пожежа, яка розповсюдилася по навколишньому лісовому масиву. У результаті пожежі літак повністю згорів. На гасіння загоряння і очищення місця аварії вирушив вертоліт.