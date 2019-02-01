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    У січні правоохоронці затримали 800 хабарників

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    <span>Генпрокурор України Юрій Луценко</span> - У січні правоохоронці затримали 800 хабарників
    Генпрокурор України Юрій Луценко

    У 2018 році 600 поліцейських були затримані за корупцію

    В Україні за січень затримано 800 хабарників, загальна сума хабарів, які вони вимагали, - близько мільйона гривень.

    Про це в ефірі «Прямого» в ток-шоу «Ехо України» розповів генеральний прокурор України Юрій Луценко.

    «За січень затримано 800 хабарників. Загальна сума хабарів, які вони вимагали, – близько мільйона гривень і в сумі 70 тисяч доларів. Це зовсім різні справи. Це приблизно, можливо, 400-600 випадків. Бо беруть по одному, по двоє, по троє. Але в цілому за січень ми затримали і порушили справу… Будемо просити затримати у суду 800 чоловік. За сьогоднішній день, а це всього лиш краплинка, 10 таких хабарників різного рівня: від голови районної адміністрації до якогось діяча комунального підприємства. Це щоденна робота», - розповів він.

    Луценко наголосив, що він такого напливу, як у січні, давно не пам’ятає.

    «За останні два роки – 2017 і 2018-й, це вже повноцінні роки, коли я на посаді – отримали вироки 2795 хабарників. Це вже конкретні вироки. Ще 5500 – в судах. І це щоденна важка робота прокурорів по підтримці обвинувачення, по доведенню їхньої вини. І кожен тиждень ми також отримуємо результати», - додав він.

    Юрій Луценко Генпрокурор корупція в Україні чоловік робота
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