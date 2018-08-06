  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Сімферополі біля муралу з Путіним намалювали Сенцова і Кольченка за гратами

    • Розсилка
    У Сімферополі біля муралу з Путіним намалювали Сенцова і Кольченка за гратами
    Фото: Facebook Save Oleg Sentsov

    Того ж дня зображення українських політв'язнів було замальоване

    У Сімферополі під муралом із зображенням президента Росії Володимира Путіна з'явилося зображення українських політв'язнів Олега Сенцова й Олександра Кольченка.

    Фото опублікували 6 серпня у групі Save Oleg Sentsov в соцмережі Facebook.

    Малюнок намалювали під муралом із зображенням Путіна й написом: «Крим – це наше спільне надбання» на вулиці Рози Люксембург (Олександра Невського. - Ред.), неподалік від будівлі головної пошти.

    На малюнку Сенцов і Кольченко стоять разом за гратами.

    Як повідомляють Крим.Реалії, того ж дня зображення українських політв'язнів було замальоване.

    Раніше повідомлялося, що в Москві 4 серпня відбулась акція на підтримку ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Захід був запланований у формі одиночного пікету.

    Читайте також
    Крим Росія Олег Сенцов Путін путінський режим Олександр Кольченко політв’язні
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ