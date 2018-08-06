У Сімферополі біля муралу з Путіним намалювали Сенцова і Кольченка за гратами
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Того ж дня зображення українських політв'язнів було замальоване
У Сімферополі під муралом із зображенням президента Росії Володимира Путіна з'явилося зображення українських політв'язнів Олега Сенцова й Олександра Кольченка.
Фото опублікували 6 серпня у групі Save Oleg Sentsov в соцмережі Facebook.
Малюнок намалювали під муралом із зображенням Путіна й написом: «Крим – це наше спільне надбання» на вулиці Рози Люксембург (Олександра Невського. - Ред.), неподалік від будівлі головної пошти.
На малюнку Сенцов і Кольченко стоять разом за гратами.
Як повідомляють Крим.Реалії, того ж дня зображення українських політв'язнів було замальоване.
Раніше повідомлялося, що в Москві 4 серпня відбулась акція на підтримку ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Захід був запланований у формі одиночного пікету.