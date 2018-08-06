У Сирії ліквідували керівника урядового центру з розробки хімзброї



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Азіз Асбер

У сирійській провінції Хама біля міста Масьяфа підірвали автомобіль, в якому перебував Азіз Асбер

У Сирії знищили главу дослідного центру, який розробляє хімічну зброю для режиму диктатора Башара Асада.

У сирійській провінції Хама біля міста Масьяфа підірвали автомобіль, в якому перебував Азіз Асбер, голова науково-дослідного центру, який, на думку західних країн, таємно розробляє хімічну зброю. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на проурядову сирійську газету al-Watan.

Зазначається, що відповідальність за вбивство взяла на себе сирійська організація, пов'язана з повстанцями Тахрір аль-Шама - союзу ісламістських терористичних бригад, які воюють проти союзних військ Асада.

Також сказано, що бригади особливого призначення Абу Амара, які раніше вже атакували об'єкти підконтрольні Асаду, заявили в своєму каналі Telegram, що встановили і привели в дію вибухові пристрої з метою вбивства Асбера.

Як повідомляє Сирійська організація з прав людини, вибух стався в суботу ввечері, 4 серпня.