У Сирії розбився російський винищувач

В результаті падіння літака обидва пілоти загинули

У Сирії розбився російський винищувач Су-30СМ. Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на міністерство оборони РФ. Аварія сталася над акваторією Середземного моря після зльоту винищувача з бази «Хмеймім». За попередніми даними, в двигун Су-30СМ потрапив птах. В результаті падіння літака обидва пілоти загинули.