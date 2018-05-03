  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    У Сирії розбився російський винищувач

    В результаті падіння літака обидва пілоти загинули
    У Сирії розбився російський винищувач Су-30СМ. Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на міністерство оборони РФ. Аварія сталася над акваторією Середземного моря після зльоту винищувача з бази «Хмеймім». За попередніми даними, в двигун Су-30СМ потрапив птах. В результаті падіння літака обидва пілоти загинули.
    • Сьогодні, 11:29
    • Розсилка

    В результаті падіння літака обидва пілоти загинули

    У Сирії розбився російський винищувач Су-30СМ.

    Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на міністерство оборони РФ.

    Аварія сталася над акваторією Середземного моря після зльоту винищувача з бази «Хмеймім». За попередніми даними, в двигун Су-30СМ потрапив птах.

    В результаті падіння літака обидва пілоти загинули.

    Нагадаємо, 6 березня у Сирії розбився російський транспортний літак Ан-26. На борту були 32 людини, всі загинули.

    Літак зіткнувся з землею, не долетівши близько 500 метрів до злітно-посадкової смуги. Попередньою причиною авіакатастрофи назвали технічну несправність. 

    Пізніше стало відомо, що літак прямував з Алеппо. Також очевидці розповіли, що під час посадки літака був дуже сильний вітер. 

    Джерело: Медуза

    Росія Сирія авіакатастрофа Міноборони РФ літак
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ