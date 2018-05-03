У Сирії розбився російський винищувач
- Сьогодні, 11:29
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В результаті падіння літака обидва пілоти загинули
У Сирії розбився російський винищувач Су-30СМ.
Про це повідомляє «Интерфакс» з посиланням на міністерство оборони РФ.
Аварія сталася над акваторією Середземного моря після зльоту винищувача з бази «Хмеймім». За попередніми даними, в двигун Су-30СМ потрапив птах.
В результаті падіння літака обидва пілоти загинули.
Нагадаємо, 6 березня у Сирії розбився російський транспортний літак Ан-26. На борту були 32 людини, всі загинули.
Літак зіткнувся з землею, не долетівши близько 500 метрів до злітно-посадкової смуги. Попередньою причиною авіакатастрофи назвали технічну несправність.
Пізніше стало відомо, що літак прямував з Алеппо. Також очевидці розповіли, що під час посадки літака був дуже сильний вітер.
Джерело: Медуза