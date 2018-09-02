У Словаччині зарахували до лику святих дівчину, вбиту радянським солдатом у 1944 році



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Портрет Анни Колесарової

На церемонію беатифікації до Словаччини приїхав представник Ватикану

У словацькому місті Кошице близько 30 тисяч католиків взяли участь у церемонії беатифікації (зарахування до лику блаженних) Анни Колесарової — дівчини, вбитою радянським солдатом під час Другої Світової війни.

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Колесарова була вбита радянським солдатом 22 листопада 1944 року на очах рідних через відмову вступити з ним у інтимний зв'язок. На той момент їй було 16 років.

На церемонію беатифікації до Словаччини приїхав представник Ватикану Джованні Анджело Беччу. Він назвав дівчину «мученицею, яка віддала своє життя Христу, щоб зберегти чистоту».

Зазначимо, що ім’я солдата Червоної армії, який вбив Колесарову, залишилося невідомим. Ця історія здобула популярність у Словаччині і з часом могила дівчина стала місцем паломництва католицької молоді.