Українці в Австралії та Таїланді прийшли на вибори у вишиванках (фото)



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Багато людей приїхали з різних куточків Австралії, щоб проголосувати на виборах Фото: Facebook Посольство України в Австралії

На виборчу дільницю №90001 в Канберрі українці приходили цілими родинами

На виборчих дільницях за кордоном українці переважно приходять голосувати у вишиванках.

Про це, зокрема, повідомляє посольство України в Австралії на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Зазначається, що голосування на виборах президента України проходило на виборчій дільниці №90001 в Канберрі.

«За даними дільничної виборчої комісії, люди приходять цілими родинами, багато з них одягнені у вишиванки, з гарним настроєм та позитивними сподіваннями. Сама комісія працює злагоджено», - розповіли в посольстві.

«Приємно, що так багато людей приїхали з різних куточків Австралії, щоб проголосувати за майбутнє України. З навчальною метою прийшли навіть дітки Української братської школи їм. Лесі Українки в Канберрі», - додається у повідомленні.

Також посол України в Таїланді Андрій Бешта написав у Twitter, що переважна більшість українців приходять на вибори у національному одязі.

«Переважна більшість українців, які голосують на виборах президента на виборчій дільниці в Посольстві України в Таїланді, приходить у вишиванках. Але ще більш приємно бачити в українських вишиванках тайців, особливо діток», - написав посол.

Переважна більшість українців, які голосують на виборах президента на виборчій дільниці в Посольстві України в Таїланді, приходить у вишиванках. Але ще більш приємно бачити в українських вишиванках тайців, особливо діток! pic.twitter.com/Q5IV350cl7 — Andriy Beshta (@Andriy_Beshta) 31 марта 2019 г.

Нагадаємо, першою країною, де стартувало голосування на виборах президента України, стала Австралія. Дільниця, утворена при посольстві України в Канберрі, відкрилась о 8:00 за місцевим часом (23:00 за київським часом 30 березня).

31 березня в Україні проходять вибори президента. Виборчі дільниці по всій країні відкрились о 8 і працюватимуть до 20 години.

Станом на 11 годину, за даними ЦВК, виборчі дільниці відвідали 15,8% виборців.

На вибори президента 31 березня, згідно соцопитуванню, мають намір прийти 85% українців.

Українці на виборчих дільницях отримають бюлетені завдовжки один метр і 15 сантиметрів. Цьогорічний бюлетень поб'є рекорд 2004 року, коли виборцям видавали «простирадла» завдовжки 67 см.

МВС з 25 березня перейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. 31 березня правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

Громадянська мережа Опора повідомила, що у Житомирській області були зафіксовані перші порушення: на дільниці у Коростені виборці проголосували до офіційного відкриття дільниці, а у Черняхівському районі деякі виборці були без паспортів.

Як відомо, кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко проголосувала на виборчій дільниці, яка знаходиться у Києві у ліцеї «Поділ» №100 (вул. Покровська, 4/6).

Шоумен і кандидат у президенти Володимир Зеленський проголосував у Києві на дільниці №800489, яка знаходиться за проспекті Героїв Сталінграду, 2, у Коледжі морського і річкового флоту.

Також вже проголосував мер Києва Віталій Кличко і нинішній глава держави Петро Порошенко.