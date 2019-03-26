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    До Української помісної церкви вже приєдналися 500 парафій

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    До Української помісної церкви вже приєдналися 500 парафій

    500-ю ювілейною громадою у Православній церкві України стала парафія на Житомирщині

    Релігійна громада села Небіж Хорошівського району Житомирщини стала 500-ю, яка перейшла до Православної церкви України.

    Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

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    «Парафія Іоана Богослова у с. Небіж, на Житомирщині, стала 500-тою по рахунку, що перейшла з УПЦ (МП) до ПЦУ», - йдеться у повідомленні.

    При чому, у повідомленні зазначається, що на зібранні за приєднання до Православної церкви України проголосували майже усі із 160 присутніх осіб, лише семеро з них були проти. Однак, саме вони після голосування почали сипати прокляттями на адресу інших вірян та української церкви. 

    Як повідомлялося, першою в області до Православної церкви України перейшла релігійна громада села Ворсівка Малинського району.

    За інформацією Житомирської ОДА, вже 10 релігійних громад отримали нові статути.

    Нагадаємо, у Стамбулі 5 січня проходила церемонія підписання Томосу про автокефалію Української православної церкви. Томос було підписано у Соборі святого Георгія під час архієрейського служіння.

    6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

    7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію. Відео церемонії можна подивитися тут.

    9 січня Томос підписали усі члени синоду Вселенського патріархату (фото).

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