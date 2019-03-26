До Української помісної церкви вже приєдналися 500 парафій
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500-ю ювілейною громадою у Православній церкві України стала парафія на Житомирщині
Релігійна громада села Небіж Хорошівського району Житомирщини стала 500-ю, яка перейшла до Православної церкви України.
Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.
«Парафія Іоана Богослова у с. Небіж, на Житомирщині, стала 500-тою по рахунку, що перейшла з УПЦ (МП) до ПЦУ», - йдеться у повідомленні.
При чому, у повідомленні зазначається, що на зібранні за приєднання до Православної церкви України проголосували майже усі із 160 присутніх осіб, лише семеро з них були проти. Однак, саме вони після голосування почали сипати прокляттями на адресу інших вірян та української церкви.
Як повідомлялося, першою в області до Православної церкви України перейшла релігійна громада села Ворсівка Малинського району.
За інформацією Житомирської ОДА, вже 10 релігійних громад отримали нові статути.
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