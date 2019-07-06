У Словенії звели статую Меланії Трамп (фото)



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Дитинство Меланія Трамп провела в невеликому провінційному словенському містечку Севніца

Статуя «в наївній манері» зроблена з дерева, її поставили в словенському містечку Севніца, де перша леді США провела своє дитинство

Дерев'яна статуя, що зображає дружину американського президента Меланію Трамп «в наївній манері», була споруджена в словенському містечку Севніца, де перша леді США провела своє дитинство. Про це в п'ятницю повідомило Радіо і телебачення Словенії.

Скульптуру створив американський художник Бред Дауні.

Статуя зображує Меланію в повний зріст у блакитній сукні і чоботях того ж кольору у вигляді давньослов'янської фігури. Перша леді немов на відстані вітає рідне місто.

«Статуя Меланії Трамп в натуральну величину зображує дружину президента США у блакитному вбранні, який Меланія носила на інавгурації свого чоловіка в 2017 році, і показує, як вона піднімає ліву руку у вітальному жесті», - написав арткритик Джеррі Сальц у Twitter.

Меланія Трамп (в дівоцтві Кнавс) народилася в 1970 році в місті Ново-Місце в Словенії, яка входила до складу Соціалістичної Федеративної Республіки Югославії. Дитинство Меланія провела в невеликому провінційному словенському містечку Севніца. Пізніше вона переїхала в США, де і познайомилася зі своїм нинішнім чоловіком Дональдом Трампом.

Меланія є третьою дружиною президента, пара виховує сина Беррона Уільма 2006 року народження.

Нагадаємо, Ізраїль назвав поселення на Голанських висотах на честь Дональда Трампа, після чого американський лідер подякував прем'єр-міністру єврейської держави. Трамп подякував Ізраїлю і прем'єр-міністру країни Біньяміну Нетаньяху за таку честь.