Ізраїль назве поселення на Голанських висотах на честь Трампа



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Поселення на честь Трампа Фото: Reuters

Поселення називатиметься Рамат Трамп - Висоти Трампа

Ізраїльський уряд назве одне з поселень на Голанських висотах на честь президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє AFP.

Поселення називатиметься Рамат Трамп - Висоти Трампа.

Таким чином уряд Нетаньяху хоче вшанувати «великого друга Ізраїлю» Дональда Трампа, який визнав суверенітет Ізраїлю над цією територією.

Наразі невідомо, коли почнеться розбудова поселення.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп у березні підписав документ про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху назвав крок Трампа історичною справедливістю і дипломатичною перемогою.

Водночас Туреччина не визнає одностороннього рішення США по Голанських висотах і заявила, що буде протидіяти йому спільно з міжнародним співтовариством.

Голанські висоти, які є частиною Сирії, були захоплені Ізраїлем в 1967 році в ході Шестиденної війни.

Саудівська Аравія, Бахрейн, Катар і Кувейт, які є союзниками Вашингтона у регіоні, розкритикували крок Трампа визнати анексію висот Ізраїлем 1981 року.

Анексія Голанських висот не визнана світовим співтовариством та Радою Безпеки ООН.

Україна також дотримується позиції ООН у питанні щодо Голан.