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    У Слов’янську в житловому будинку стався вибух

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    На Донеччині в результаті вибуху газу в квартирі постраждав чоловік - У Слов’янську в житловому будинку стався вибух
    На Донеччині в результаті вибуху газу в квартирі постраждав чоловік
    Фото: ДСНС

    72-річного чоловіка госпіталізували з опіками

    В одній з квартир багатоповерхового будинку в Слов’янську стався вибух, власника квартири відправили до лікарні.

    Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

    Вибух стався у п’ятиповерховому будинку по вулиці Світлодарській. 72-річного чоловіка госпіталізували з опіками.

    «На місці події рятувальники з’ясували, що в квартирі на 3-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку стався вибух побутового газу. В результаті події постраждав чоловік, 1947 року народження. Його було госпіталізовано до опікового відділення Краматорської міської лікарні № 3», - йдеться у повідомленні.

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    У Слов’янську в житловому будинку стався вибух
    У Слов’янську в житловому будинку стався вибух
    Фото: ДСНС

    Обставини події наразі встановлюються.

    За попередньою інформацією витік побутового газу стався внаслідок розгерметизації.

    вибух ДСНС Донеччина рятувальники чоловік
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