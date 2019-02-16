У Слов’янську в житловому будинку стався вибух



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На Донеччині в результаті вибуху газу в квартирі постраждав чоловік Фото: ДСНС

72-річного чоловіка госпіталізували з опіками

В одній з квартир багатоповерхового будинку в Слов’янську стався вибух, власника квартири відправили до лікарні.

Про це повідомляє прес-центр ДСНС.

Вибух стався у п’ятиповерховому будинку по вулиці Світлодарській. 72-річного чоловіка госпіталізували з опіками.

«На місці події рятувальники з’ясували, що в квартирі на 3-му поверсі 5-ти поверхового житлового будинку стався вибух побутового газу. В результаті події постраждав чоловік, 1947 року народження. Його було госпіталізовано до опікового відділення Краматорської міської лікарні № 3», - йдеться у повідомленні.

Обставини події наразі встановлюються.

За попередньою інформацією витік побутового газу стався внаслідок розгерметизації.