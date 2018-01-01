У службі зайнятості назвали професії, що мають попит серед українців

Найбільший попит на ринку праці мають професії швачки, електромонтера та електрозварювача

На українському ринку праці найбільше вакансій відкрито на посади швачок та пекарів. Про це заявив в.о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко на прес-конференції в Укрінформі. Найбільший попит на ринку праці мають професії швачки, електромонтера та електрозварювача. «Найбільший попит, який спостерігається на