У службі зайнятості назвали професії, що мають попит серед українців
- Сьогодні, 15:58
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Найбільший попит на ринку праці мають професії швачки, електромонтера та електрозварювача
На українському ринку праці найбільше вакансій відкрито на посади швачок та пекарів.
Про це заявив в.о. голови Державної служби зайнятості Валерій Ярошенко на прес-конференції в Укрінформі.
Найбільший попит на ринку праці мають професії швачки, електромонтера та електрозварювача.
«Найбільший попит, який спостерігається на вакансії в Україні - це швачки, електромонтери, електрозварювачі, слюсарі, токарі, пекарі, водії, малярі, оператори котелень», - сказав Ярошенко.
Також є чимало вакансій у сфері послуг, а саме продавців, кухарів, офіціантів, барменів, медсестр, перукарів.
Ярошенко додав, що в сільському господарстві зараз перебуває достатньо енономічно стабільна ситуація. Там попит є на трактористів, птахівників та тваринників.