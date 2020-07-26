У «Слузі народу» назвали орієнтовну дату передвиборчого з’їзду
Передвиборчий з’їзд партії «Слуга народу» відбудеться за місяць
Фото: Главком
25 липня парія «Слуга народу» провела зустріч з регіональними штабами
Партія «Слуга народу» збирає представників виборчих штабів з усіх областей України: орієнтовно 21 серпня відбудеться всеукраїнський з’їзд політсили.
Про це повідомила у Facebook заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.
За її словами, 25 липня відбулася зустріч з регіональними штабами, і ця зустріч стала першою з трьох.
«Орієнтовно 21 серпня на всеукраїнському з’їзді партії «Слуга народу» у Києві сподіваємось побачити команди наших обласних осередків разом із кандидатами на посади голів обласних центрів. Також висунемо кандидата на довиборах по 208 округу», – повідомили Кравчук.
Нагадаємо, штаб партії «Слуга народу» на місцевих виборах в Києві очолить її керівник — нардеп Олександр Корнієнко. А нардеп Олександр Дубінський відповідатиме за вибори в Київській області.
Як відомо, кандидатом в мери Києва від «Слуги народу» стала нардеп Ірина Верещук.
15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.
Згідно з ухваленим документом, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.
Також зазначимо, що 16 липня Рада прийняла у другому читанні Виборчий кодекс.