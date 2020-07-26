  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У «Слузі народу» назвали орієнтовну дату передвиборчого з’їзду

    • Розсилка
    <p>Передвиборчий з&rsquo;їзд партії &laquo;Слуга народу&raquo; відбудеться за місяць</p> <p>Фото: Главком</p> - У «Слузі народу» назвали орієнтовну дату передвиборчого з’їзду

    Передвиборчий з’їзд партії «Слуга народу» відбудеться за місяць

    Фото: Главком

    25 липня парія «Слуга народу» провела зустріч з регіональними штабами

    Партія «Слуга народу» збирає представників виборчих штабів з усіх областей України: орієнтовно 21 серпня відбудеться всеукраїнський з’їзд політсили.

    Про це повідомила у Facebook заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

    За її словами, 25 липня відбулася зустріч з регіональними штабами, і ця зустріч стала першою з трьох.

    «Орієнтовно 21 серпня на всеукраїнському з’їзді партії «Слуга народу» у Києві сподіваємось побачити команди наших обласних осередків разом із кандидатами на посади голів обласних центрів. Також висунемо кандидата на довиборах по 208 округу», – повідомили Кравчук.

    Нагадаємо, штаб партії «Слуга народу» на місцевих виборах в Києві очолить її керівник — нардеп Олександр Корнієнко. А нардеп Олександр Дубінський відповідатиме за вибори в Київській області.

    Як відомо,  кандидатом в мери Києва від «Слуги народу» стала нардеп Ірина Верещук.

    15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

    Згідно з ухваленим документом, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

    Також зазначимо, що 16 липня Рада прийняла у другому читанні Виборчий кодекс.

    Читайте також: 
    вибори політика Україна партія Слуга народу Євгенія Кравчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ