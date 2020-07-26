Стало відомо, хто очолить виборчий штаб «Слуги народу» в Києві



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Штаб партії «Слуга народу» на місцевих виборах в Києві очолить її керівник — нардеп Олександр Корнієнко Фото: «Главком»

Кандидатом у мери Києва «Слуга народу» висуває Ірину Верещук

Виборчий штаб партії «Слуга народу» на місцевих виборах в Києві очолить її керівник і перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко.

Про це кандидатка в мери столиці від фракції Слуга народу Ірина Верещук розповіла в інтерв'ю Vesti.ua.

«Мене висуває партія, я не є самовисуванцем. І той штаб, який працював зі «Слугою народу» на всеукраїнських виборах, буде працювати і на місцевих. Я хочу, щоб ця кампанія (виборча — ред.) не була схожа на всі інші. З цим пов’язано і моє запрошення на дебати Віталія Кличка та інші наші кроки… Ми хочемо продемонструвати нову політику і нових політиків», — заявила Верещук.

Депутатка розповіла, що штаб партії «Слуга народу» на місцевих виборах в Києві очолить її керівник — нардеп Олександр Корнієнко.

«Це дуже розумна людина. Олександр Корнієнко відповідає за вибори в Києві. Олександр Дубінський — за вибори в Київській області. Я дуже розраховую на Дубінського. Якщо він не буде мені заважати, це вже дуже допоможе. Він має величезну аудиторію і буде дуже корисний і партії, і фракції, і мені», — зазначила нардепка.

Нагадаємо, кандидатом в мери Києва від «Слуги народу» стала нардеп Ірина Верещук.

15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

Згідно з ухваленим документом, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

Також зазначимо, що 16 липня Рада прийняла у другому читанні Виборчий кодекс.