Набула чинності постанова про місцеві вибори в Україні

В Україні набула чинності постанова про місцеві вибори у 2020 році

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня

Постанова Верховної Ради №3809 «Про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (25 жовтня 2020 року)» набула чинності.

Документ опублікований 22 липня у газеті «Голос України».

Постанова набуває чинності з наступного дня після опублікування, тобто 23 липня.

15 липня Верховна Рада ухвалила постанову про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.

Згідно з ухваленим документом, Верховна Рада призначила на неділю, 25 жовтня 2020 року, чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

При цьому пропонується не призначати і не проводити

вибори

депутатів Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів на тимчасово окупованих територіях АР Крим, міста Севастополя, в окремих районах, містах, селищах і селах Донецької та Луганської областей, а також вибори депутатів Донецької та Луганської обласних рад у зв'язку з неможливістю забезпечення представництва в них спільних інтересів територіальних громад, міст, сіл і селищ Донецької та Луганської областей.

Відповідно до статті 141 Конституції України, чергові вибори сільських, селищних, міських, районних, обласних рад, сільських, селищних, міських голів відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. Таким чином, чергові місцеві вибори мають відбутися 25 жовтня 2020 року.

Згідно з чинним законодавством, Рада призначає чергові місцеві вибори не пізніше ніж за 90 днів до дня їх проведення.