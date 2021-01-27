У «Слузі народу» розповіли, за яких умов голосуватимуть за скандальну реформу СБУ

СБУ зможе без суду забирати ліцензію в телеканалів, знімати когось із виборів чи засекречувати будь-яку інформацію??

У законопроєкт про реформу Служби безпеки додали дуже спірні пункти. Наприклад, СБУ зможе без суду забирати ліцензію в телеканалів, знімати когось із виборів чи засекречувати будь-яку інформацію. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповіла заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук.

«Наш комітет гуманітарної та інформаційної політики дав негативний висновок щодо цього законопроєкту, комітет свободи слова теж. Наскільки я зрозуміла зі слів колег профільного комітету з оборони, парламенту буде запропоновано проголосувати реформу в нинішньому варіанті в першому читанні, але під стенограму зафіксувати, що ці норми перед другим читанням будуть вичищені. По-іншому я не можу зрозуміти, чому я маю підтримувати такий варіант законопроєкту за основу», – сказала Кравчук.

Також вона додала, що треба синхронізувати законопроєкти про Бюро економічної безпеки та реформу Служби безпеки.

«Законопроєкт про Бюро економічної безпеки фактично узгоджений і його треба тільки проголосувати в другому читанні – на пленарному тижні в січні», – сказала Кравчук.

У четвер, 28 січня, Верховна Рада планує розглядати два законопроєкти, які мають йти в парі – про Бюро економічної безпеки та реформу Служби безпеки. Новостворене Бюро має забрати в СБУ економічні злочини.

У законопроєкті «Про внесення змін до закону «Про Службу безпеки України» щодо удосконалення організаційно-правових засад діяльності СБУ» (реєстраційний номер 3196-Д) розмежовано контррозвідувальний та оперативно-розшуковий види діяльності СБУ.