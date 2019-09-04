Пріоритетом у мінських угодах має бути відновлення державного кордону з Росією, - нардеп Верещук



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Депутатка від фракції «Слуга народу» Ірина Верещук Фото: facebook.com

Ірина Верещук: Коли ми хочемо досягти хоч якогось успіху, то треба говорити про тактику, а це малі кроки

Пріоритетом у мінських угодах має бути відновлення державного кордону з Росією. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки і оборони, фракція «Слуга народу» Ірина Верещук.

«Інших факторів бути не може. Позаяк це стосується Конституції, державної Біблії України. Інші фактори можуть впливати на модуляцію. Ті, хто прописував Мінську угоду мали на меті проведення децентралізації. Бо це один із пунктів. Диявол ховається у деталях», - сказала депутат.

Дискусійним є питання, що саме є першим, другим, третім у виконанні мінських угод, зазначає «Главком». Відповідаючи на питання, якщо це предмет торгу, то чим маємо поступитися, Верещук зазначила, що це предмет не торгу, а перемовин, які сьогодні тривають.

«Ви бачите, наскільки важко домовитися, що має бути першим, що другим до виконання, що має бути третім. Тому що не питання амністії, а питання в якій саме амністії і для кого саме. Питання у виборах є. Вони відбудуться, тільки як, в який спосіб і хто їх проводитиме?», - зауважила нардеп

Верещук також розповіла, яким, на її думку, саме цей статус на Донбасі має бути.

«Ми підтримуємо пролонгації особливого статусу. Але, повторюся, ми хочемо подивитися на цей закон з точки зору практичності і реалізму. Бо ми можемо в нього закласти все, що завгодно, адже в ньому є російською регіональна мова, право на самовизначення. Але чи все це виконується? Ні. Тож давайте говорити про те, що можна реально виконати. Як на мене, усі зусилля потрібно кинути на те, аби першим пунктом виконання мінських угод було відновлення державного кордону з Росією», - сказала вона.

Верещук також розказала, наскільки одностайна у цій думці її фракція.

«Одностайна, однозначно. Ми чудово розуміємо, що акценти зміщуватимуть щоразу, чи з цього, чи з іншого боку. Але коли ми хочемо досягти хоч якогось успіху, то треба говорити про тактику, а це малі кроки», - резюмувала депутат.

Як повідомлялось, Кабінет міністрів має намір призначити своїм представником у Верховній Раді депутатку від фракції «Слуга народу» Ірину Верещук.