У соцмережі висміяли російських туристів в Криму

У відпочивальників на автівці вказані номера Ростовської області РФ

Російські туристи їдуть до окупованого Росією Криму зі своїми розкладачками. Відповідні фотографії опубліковано на сторінці Occupy Yalta у соцмережі Twitter. «Такий нині рассєйський відпочивальник. На відпочинок у Ялту!!! Зі своїми розкладачками...» - йдеться в підписі до фото. На світлинах видно, що у відпочивальників на автомобілі



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Фото: Occupy Yalta/Twitter Росіяни приїхали в Ялту зі своїми розкладачками

У відпочивальників на автівці вказані номера Ростовської області РФ

Російські туристи їдуть до окупованого Росією Криму зі своїми розкладачками.

Відповідні фотографії опубліковано на сторінці Occupy Yalta у соцмережі Twitter.

«Такий нині рассєйський відпочивальник. На відпочинок у Ялту!!! Зі своїми розкладачками...» - йдеться в підписі до фото.

На світлинах видно, що у відпочивальників на автомобілі вказані російські номера 161-го регіону, який відноситься до Ростовської області РФ.

Такой нынче рассейский отдыхающий. На отдых в Ялту!!! Со своими раскладушками... pic.twitter.com/xDGUAf80mE — Occupy Yalta (@OccupyYalta) 4 травня 2018 р.

Нагадаємо, 6 травня у Росії через пожежу скасували перший у цьому сезоні рейс із Сочі в анексований Севастополь круїзного лайнера Князь Володимир.

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