У соцмережі висміяли російських туристів в Криму
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У відпочивальників на автівці вказані номера Ростовської області РФ
Російські туристи їдуть до окупованого Росією Криму зі своїми розкладачками.
Відповідні фотографії опубліковано на сторінці Occupy Yalta у соцмережі Twitter.
«Такий нині рассєйський відпочивальник. На відпочинок у Ялту!!! Зі своїми розкладачками...» - йдеться в підписі до фото.
На світлинах видно, що у відпочивальників на автомобілі вказані російські номера 161-го регіону, який відноситься до Ростовської області РФ.
Такой нынче рассейский отдыхающий. На отдых в Ялту!!! Со своими раскладушками... pic.twitter.com/xDGUAf80mE— Occupy Yalta (@OccupyYalta) 4 травня 2018 р.
Нагадаємо, 6 травня у Росії через пожежу скасували перший у цьому сезоні рейс із Сочі в анексований Севастополь круїзного лайнера Князь Володимир.
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