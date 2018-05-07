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    У соцмережі висміяли російських туристів в Криму

    У відпочивальників на автівці вказані номера Ростовської області РФ
    Російські туристи їдуть до окупованого Росією Криму зі своїми розкладачками. Відповідні фотографії опубліковано на сторінці Occupy Yalta у соцмережі Twitter. «Такий нині рассєйський відпочивальник. На відпочинок у Ялту!!! Зі своїми розкладачками...» - йдеться в підписі до фото. На світлинах видно, що у відпочивальників на автомобілі
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    Росіяни приїхали в Ялту зі своїми&nbsp;розкладачками
    Фото: Occupy Yalta/Twitter
    Росіяни приїхали в Ялту зі своїми розкладачками

    У відпочивальників на автівці вказані номера Ростовської області РФ

    Російські туристи їдуть до окупованого Росією Криму зі своїми розкладачками.

    Відповідні фотографії опубліковано на сторінці Occupy Yalta у соцмережі Twitter.

    «Такий нині рассєйський відпочивальник. На відпочинок у Ялту!!! Зі своїми розкладачками...» - йдеться в підписі до фото.

    На світлинах видно, що у відпочивальників на автомобілі вказані російські номера 161-го регіону, який відноситься до Ростовської області РФ.

    Нагадаємо, 6 травня у Росії через пожежу скасували перший у цьому сезоні рейс із Сочі в анексований Севастополь круїзного лайнера Князь Володимир.

    Читайте також інтерв'ю: Володимир Царук: Відпочинок у Єгипті дорожчає через російських туристів, які повертаються

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