Володимир Царук: Відпочинок у Єгипті дорожчає через російських туристів, які повертаються

«У Туреччині та Єгипті найкраще співвідношення ціни та якості, тому вони ще довго будуть користуватися попитом»

До старту сезону відпусток ще залишається місяць, проте вже починаючи з травневих свят, українці активно купують квитки, пакують валізи та їдуть відпочивати і країною, і світом. За даними Міністерства економіки, за першу половину 2017 року закордоном побувало 12,5 мільйонів українців. Для порівняння: 6 мільйонів іноземців в’їхало в

фото: hromadskeradio.org Директор «Центру розвитку туризму України» Володимир Царук

«У Туреччині та Єгипті найкраще співвідношення ціни та якості, тому вони ще довго будуть користуватися попитом»

До старту сезону відпусток ще залишається місяць, проте вже починаючи з травневих свят, українці активно купують квитки, пакують валізи та їдуть відпочивати і країною, і світом.

За даними Міністерства економіки, за першу половину 2017 року закордоном побувало 12,5 мільйонів українців. Для порівняння: 6 мільйонів іноземців в’їхало в Україну

Минулорічне запровадження безвізового режиму з Європою значно вплинуло на туристичний потік. Виявилося, що українці полюбляють Європу не менше, ніж традиційні для нашого споживача курорти Туреччини та Єгипту. В Україні вітчизняні туристи надають перевагу Одесі та херсонському узбережжю Чорного моря, а також Львову, Києву та Карпатам. Попри економічну кризу громадяни знаходять можливості для відпочинку.

Директор «Центру розвитку туризму України» Володимир Царук розповів «Главкому» про те, які напрями цьогоріч обирають українці, яким українським курортам і містам перевагу надають іноземці, та як змінить туристичний ринок повернення росіян до Єгипту.

Чи будуть зміни в 2018 році серед напрямків, які обирають для відпочинку українські туристи?

Традиційно - це Туреччина, Єгипет, Болгарія, Грузія. Із пляжних напрямків, мабуть, ще Греція. А також Туніс.

Основний чинник під час вибору напрямків – це, безумовно, вартість відпочинку, вартість перебування в країні. Ціна грає першу роль у виборі. У Туреччини та Єгипту найкраще співвідношення ціни та якості, тому вони ще довго будуть користуватися попитом. Туреччина раніше займала десь 70-75% ринку під час літнього сезону, Єгипет - 80% взимку. Але ситуація поступово змінюється тому, що платоспроможність населення зростає і починається диверсифікація напрямків.

Наприкінці квітня українські туристи декілька діб не могли вилетіти з Шарм-ель-Шейху через поломку літака. У МЗС пояснили, що виліт чартерного літака авіакомпанії Yan Air до Львова з аеропорту Шарм-ель-Шейх 27 квітня було затримано з технічних причин, водночас не зміг вилетіти і літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований. Чому взагалі таке трапилось?

Під час літнього сезону або під час «високих» дат, таких як травневі свята або Новий рік, таке трапляється. Якби це були не «високі» дати, то можна було б і інший літак знайти. Але таке буває. До того ж збільшилася кількість трафіку, пасажиропотоку. Відповідно не вистачає літаків для чартерних рейсів. Слава богу, в цій ситуації туроператор Join Up спрацював грамотно. Він відразу розселив туристів, через кілька годин. Коли ж туристи сиділи, наприклад, в аеропорту, авіакомпанія Yan Air сподівалася, що літак буде полагоджено і вони таки полетять. Тому вони і не хотіли відміняти рейс, трапилась така затримка. Насправді пасажири мають розуміти, що безпека на першому місті: краще втратити якийсь час, але безпечно долетіти. Єдине, що було погано - низька поінформованість. Потрібно, щоб все ж таки і Міністерство закордонних справ працювало оперативніше, і сайти туроператорів інформували в режимі он-лайн: щоб люди розуміли, о котрій годині виліт, що літак затримується і так далі. Проте цієї координації, на жаль, поки що не вистачає. Також потрібні гарячі лінії для туристів. Раптом трапиться така історія, потрібен координаційний центр, який би взяв на себе функції штабу. Туристи часто скаржаться на наші посольства, бо коли раптом якась проблема закордоном виникає, то на гарячу лінію МЗС неможливо додзвонитися.

Чи зміниться цьогоріч вартість подорожей на популярних напрямках?

Зараз початок сезону і не можна казати, напевно, якою є середня вартість. Поки лише йдеться про те, що Туреччина подорожчає. Вже ми бачимо, що ціни трошки вищі, ніж минулого року. Десь на 10-15%. Все тому, що спостерігається наплив туристів з Росії, з Європи. Єгипет подорожчав ще в березні. Раніше він був дуже дешевий, а зараз потроху ціни ростуть. Якщо брати в середньому: готелі «4 зірки» на тиждень коштують в середньому $350-450, «5 зірок» - починається від $440 і вище. Туреччина десь в таких же межах, трошки вища буде під час гарячого сезону. Зараз напівсезон, тому ціни відносно невисокі, проте в розпал відпусток вони повернуться десь до того рівня, який був у 2013 році. Тоді ціна хорошого готелю стартувала від $700-800.

Прямі перельоти з Росії до Єгипту заборонили восени 2015 року після теракту на борту російського літака, що прямував з Шарм-ель-Шейха в Санкт-Петербург. Тоді загинули 224 людини. 2 січня 2018 року Володимир Путін своїм указом відновив регулярне авіасполучення з Єгиптом. Однак літаки з Росії мають літати лише в Каїр (перевозити російських туристів будуть «Аерофлот» і Egiptair), рейсів в інші міста країни немає. Зі столиці Єгипту до Хургади - 450 км, до Шарм-ель-Шейха - більше 500 км. Тобто тим росінам, хто все ж хоче потрапити в Хургаду або Шарм-аль-Шейх, залишається як і раніше добиратися на ці курорти через треті країни.

Повернення російських туристів до Єгипту – це проблема для українців, насамперед, цінова?

Так, безумовно ціна підвищиться. Ми бачимо це по Туреччині. Ціна на відпочинок минулого і цього року різна. Це через те, що туристи, на яких орієнтована Туреччина, повертаються. Мова, про російський, європейський ринки. Так само з Єгиптом.

У нас майже рік діє «безвіз» з Європою. Як це вплинуло на розширення переліку туристичних напрямків?

Європа відкривається новими маршрутами для українців: це Італія, регіон Калабрія. У нас уже відкрили чартерний рейс в Калабрію на початок червня. Путівка туди коштує від 380 євро. Інший італійський регіон – Марке. Туди чартерний рейс відкрив туроператор Tez Tour. Також збільшується кількість рейсів до Греції. Туроператори поставили більше рейсів на острів Корфу. Відкривається чартерний рейс на острів Пелопоннес. Це наслідки «безвізу». Ці курорти досить непогано продаються. В Іспанію збільшилась кількість рейсів - курорти Аліканте, Тенеріфе вже були доступні для українського туриста на травневі свята.

Чи позначився «безвіз» на внутрішньому туризмі? Мандри Україною скоротилися?

Ситуація залежить від кількості грошей. Ті, хто мав гроші та шенгенську візу, і раніше їздили на вікенди в Париж або у Відень. Зараз, якщо коштів не вистачає, ніхто нікуди не їде, навіть маючи «безвіз». Більшість українців, за статистикою 1,5 рази на рік їздять закордон на відпочинок. Тобто хтось один раз, а хтось двічі. Тому, я б не казав, що «безвіз» так особливо вплинув на кількість туристів, які відмовилися від подорожей Україною. Зрозуміло, що більше стало виїжджати закордон, бо не потрібно чекати візу або збирати документи. Проте я не думаю, що це основний чинник, який визначав, чи поїде людина закордон. На ситуацію впливають різні акції, промоції країн. Також, якщо людина була 3-4 рази у Львові, то зрозуміло, що знову у Львів вона не поїде, а обере інше місто.

Минулого року рейтинг Google популярних місць для відпочинку в Україні очолили Бердянськ, Одеса та Карпати. Які прогнози цьогоріч?

Якщо брати пляжні напрямки, то найбільш відвідувані - Одеса та Херсонщина, в тому числі Скадовськ та Залізний порт. Вже після них йде Бердянськ. Херсонщина за рік приймає 3,5 млн туристів як мінімум, Одещина – десь 4 млн туристів. Бердянськ має на рік 1,5 млн.

Загалом за кількістю внутрішніх туристів на першому місці, безумовно, Львів, тоді Одеса. А далі важко вже визначити… Наприклад, в Ужгороді дуже багато протягом року туристів.

Іноземців найбільше прибуває в Київ. Тому що туристи - це не тільки ті, хто приїздять на фінал Ліги Чемпіонів. Іноземці також приїздять з метою ділового туризму. Тому їх багато протягом року приймає Київ. Потім Львів, а далі Одеса.

Юлія Тунік, «Главком»