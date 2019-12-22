У Сомалі біля готелю прогримів вибух, загинуло семеро осіб



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Понад 30 людей дістало поранення, їх доправили в лікарню

У Сомалі 21 грудня внаслідок вибуху біля готелю в місті Галькайо в районі Мудуг загинуло щонайменше семеро людей.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на джерела.

Понад 30 людей дістало поранення, їх доправили в лікарню. Більшість постраждалих – сомалійські військовослужбовці.

Офіційні особи повідомили, що терорист-смертник намагався потрапити в готельний комплекс, а коли його не пустили, влаштував вибух біля пікапа військовослужбовців.

Ісламістське воєнізоване угруповання «Аль-Шабаб» не коментувало інциденту. Воно контролює деякі ділянки регіону, але Галькайо йому непідвладне. Ісламісти з цього угруповання намагаються захопити владу, щоб створити свою державу.