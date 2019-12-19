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    Новини

    У котельні школи в Києві стався вибух (фото)

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    Будівля розрушена внаслідок вибуху - У котельні школи в Києві стався вибух (фото)
    Будівля розрушена внаслідок вибуху
    Фото: Київ оперативний

    Школа залишилася без опалення

    У школі №18 на вул. Академіка Оппокова, 1 в Оболонському районі Києва сталася надзвичайна ситуація.

    Як повідомляться на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, у котельні школи стався вибух. 

    «В Оболонському районі міста Києва, в школі №18 (селище Водогін) вибухнула будівля, де знаходився котел», - йдеться в повідомленні.

    В результаті вибуху ніхто не постраждав.

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    У котельні школи в Києві стався вибух (фото)
    У котельні школи в Києві стався вибух (фото)
    У котельні школи в Києві стався вибух (фото)

    Проте, тепер школа залишиться без автономного опалення на невизначений термін.

    вибух Київ школа опалення
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