У котельні школи в Києві стався вибух (фото)



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Будівля розрушена внаслідок вибуху Фото: Київ оперативний

Школа залишилася без опалення

У школі №18 на вул. Академіка Оппокова, 1 в Оболонському районі Києва сталася надзвичайна ситуація.

Як повідомляться на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, у котельні школи стався вибух.

«В Оболонському районі міста Києва, в школі №18 (селище Водогін) вибухнула будівля, де знаходився котел», - йдеться в повідомленні.

В результаті вибуху ніхто не постраждав.

Проте, тепер школа залишиться без автономного опалення на невизначений термін.