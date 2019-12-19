У котельні школи в Києві стався вибух (фото)
Будівля розрушена внаслідок вибуху
Фото: Київ оперативний
Школа залишилася без опалення
У школі №18 на вул. Академіка Оппокова, 1 в Оболонському районі Києва сталася надзвичайна ситуація.
Як повідомляться на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, у котельні школи стався вибух.
«В Оболонському районі міста Києва, в школі №18 (селище Водогін) вибухнула будівля, де знаходився котел», - йдеться в повідомленні.
В результаті вибуху ніхто не постраждав.
Проте, тепер школа залишиться без автономного опалення на невизначений термін.