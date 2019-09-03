У США 14-річний підліток розстріляв свою родину з п’яти осіб



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У результаті стрілянини троє загинули на місці, а двоє людей померли вже в реанімації, серед розстріляних було троє дітей

У штаті Алабама (США) 14-річний американець зізнався у розстрілі п’ятьох членів своєї сім’ї. Про це повідомляє CNN з посиланням на місцеві органи влади, передає УНН.

У результаті стрілянини троє загинули на місці, а двоє людей померли вже в реанімації. Серед розстріляних було троє дітей.

Мотиви вбивства поки не називаються.

Зазначається, що підліток сам брав участь в пошуку пістолета калібру 9 міліметрів, який він викинув після скоєння злочину.

Як повідомлялось раніше, Слідчий комітет Російської Федерації порушив кримінальну справу про масове вбивство сім’ї в Ульяновській області. У ніч проти 18 серпня в селі Патрікєєво Ульяновської області Росії 16-річний Тімерлан Камалетдинов сокирою зарубав всю свою сім'ю. Після того вкоротив віку собі — зістрибнув з вежі стільникового зв'язку «Мегафона».

Підліток, який підозрюється у вбивстві п’яти осіб в Ульяновській області, був відмінником. Про це розповів заступник губернатора регіону Сергій Люльков. Прокуратура Ульяновської області стверджує, що підліток не перебував на обліку у лікарів, передумов для скоєння вбивства не було. Тому зараз перевіряють відділ поліції у справах неповнолітніх.