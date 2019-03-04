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    У США через торнадо загинули 14 людей

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    У США через торнадо загинули 14 людей

    Після двох торнадо в Алабамі кілька людей вважаються зниклими без вісті

    У Сполучених Штатах у результаті двох торнадо в штаті Алабама загинули щонайменше 14 осіб.

    Про це повідомив шериф округу Джей Джонс, передає з посиланням на місцевий канал WSFA.

    Кілька людей із серйозними травмами були доставлені в лікарню.

    Шериф зазначив, що кількість загиблих ще може зрости, оскільки деякі люди поки вважаються зниклими без вісті.

    Найбільше в результаті торнадо постраждав населений пункт Борегар, де зруйновано або пошкоджено багато будинків.

    Влада оголосила, що в окрузі в понеділок, 4 лютого, не працюватимуть школи.

    Через торнадо в Алабамі та сусідньому штаті Джорджії залишилися без світла понад 35 тис. людей.

    США
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