У США через торнадо загинули 14 людей



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Після двох торнадо в Алабамі кілька людей вважаються зниклими без вісті

У Сполучених Штатах у результаті двох торнадо в штаті Алабама загинули щонайменше 14 осіб.

Про це повідомив шериф округу Джей Джонс, передає з посиланням на місцевий канал WSFA.

Кілька людей із серйозними травмами були доставлені в лікарню.

Шериф зазначив, що кількість загиблих ще може зрости, оскільки деякі люди поки вважаються зниклими без вісті.

Найбільше в результаті торнадо постраждав населений пункт Борегар, де зруйновано або пошкоджено багато будинків.

Влада оголосила, що в окрузі в понеділок, 4 лютого, не працюватимуть школи.

Через торнадо в Алабамі та сусідньому штаті Джорджії залишилися без світла понад 35 тис. людей.