У США «циклон-бомба» Грейсон забрав вже щонайменше 16 життів

У Нью-Гемпширі прогнозують майже 40-градусний мороз, а у Нью-Йорку –28 градусів за Цельсієм і штормовий вітер

Жертвами шторму Грейсон, який вже назвали «циклоном-бомбою», стали щонайменше 16 людей. При цьому хуртовина продовжує посилюватись, а температура повітря – знижуватись до рекордних позначок. У Нью-Гемпширі прогнозують майже 40-градусний мороз, а у Нью-Йорку –28 градусів за Цельсієм, це при штормовому вітрі,



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У Нью-Гемпширі прогнозують майже 40-градусний мороз, а у Нью-Йорку –28 градусів за Цельсієм і штормовий вітер

Жертвами шторму Грейсон, який вже назвали «циклоном-бомбою», стали щонайменше 16 людей. При цьому хуртовина продовжує посилюватись, а температура повітря – знижуватись до рекордних позначок.

У Нью-Гемпширі прогнозують майже 40-градусний мороз, а у Нью-Йорку –28 градусів за Цельсієм, це при штормовому вітрі, повідомляє ТСН.

Термін «циклон-бомба» американські метеорологи ввели для штормів, які значно посилюються впродовж 24 годин за рахунок зниження атмосферного тиску, наче вибухова хвиля. Але наслідки Грейсона, кажуть метеорологи, можуть бути більш руйнівними, ніж багатьох справжніх бомб.

У кількох штатах оголошено надзвичайний режим. Людей просять не полишати домівок без особливої потреби, а якщо є необхідність вийти, мати з собою набір для виживання. Попередження про хуртовини оголосили від південного штату Північна Кароліна до північного штату Мен. Аеропорт Нью-Йорка скасував всі рейси, 46 тисяч людей залишились без електропостачання.

Як відомо, шторм Грейсон приніс сніг у найпівденніший штат США – Флориду. Там хуртовини не бачили 29 років поспіль.