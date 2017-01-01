Одесу накрив потужний шторм: вражаючий фотозвіт
- Сьогодні, 06:12
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Фото: «Думская»
Шторм в Одесі
Величезні хвилі доходили до берега і накривали пляж шматками піни
У вівторок, 28 листопада, на узбережжі Чорного моря в Одесі вирував потужний шторм.
Про це повідомляє місцеве видання «Думская».
Як зазначається, величезні хвилі доходили до берега і накривали пляж шматками піни.
«У деяких місцях піною покриті цілі пляжі. Відпочиваючих дуже мало, і чайки можуть розслабитися і спокійно милуватися стихією», - пише видання.
Також повідомляється, що американський ракетний есмінець USS James E. Williams, який направлявся в Одесу, відмовився заходити в порт через шторм.