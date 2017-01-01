Одесу накрив потужний шторм: вражаючий фотозвіт

Величезні хвилі доходили до берега і накривали пляж шматками піни

У вівторок, 28 листопада, на узбережжі Чорного моря в Одесі вирував потужний шторм. Про це повідомляє місцеве видання «Думская». Як зазначається, величезні хвилі доходили до берега і накривали пляж шматками піни. «У деяких місцях піною покриті цілі пляжі. Відпочиваючих дуже мало, і чайки можуть розслабитися і спокійно