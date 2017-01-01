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    Одесу накрив потужний шторм: вражаючий фотозвіт

    Величезні хвилі доходили до берега і накривали пляж шматками піни
    У вівторок, 28 листопада, на узбережжі Чорного моря в Одесі вирував потужний шторм. Про це повідомляє місцеве видання «Думская». Як зазначається, величезні хвилі доходили до берега і накривали пляж шматками піни. «У деяких місцях піною покриті цілі пляжі. Відпочиваючих дуже мало, і чайки можуть розслабитися і спокійно
    • Сьогодні, 06:12
    • Розсилка
    Шторм в Одесі
    Фото: «Думская»
    Шторм в Одесі

    Величезні хвилі доходили до берега і накривали пляж шматками піни

    У вівторок, 28 листопада, на узбережжі Чорного моря в Одесі вирував потужний шторм.

    Про це повідомляє місцеве видання «Думская».

    Як зазначається, величезні хвилі доходили до берега і накривали пляж шматками піни.

    «У деяких місцях піною покриті цілі пляжі. Відпочиваючих дуже мало, і чайки можуть розслабитися і спокійно милуватися стихією», - пише видання.

    Також повідомляється, що американський ракетний есмінець USS James E. Williams, який направлявся в Одесу, відмовився заходити в порт через шторм.

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    Одесу накрив потужний шторм: вражаючий фотозвіт
    Одесу накрив потужний шторм: вражаючий фотозвіт
    Одесу накрив потужний шторм: вражаючий фотозвіт
    Одесу накрив потужний шторм: вражаючий фотозвіт
    Одесу накрив потужний шторм: вражаючий фотозвіт
    Одесу накрив потужний шторм: вражаючий фотозвіт
    Одесу накрив потужний шторм: вражаючий фотозвіт
    Одесу накрив потужний шторм: вражаючий фотозвіт
    Одесу накрив потужний шторм: вражаючий фотозвіт
    Одесу накрив потужний шторм: вражаючий фотозвіт
    Одесу накрив потужний шторм: вражаючий фотозвіт
    Одесу накрив потужний шторм: вражаючий фотозвіт
    Одесу накрив потужний шторм: вражаючий фотозвіт
    Одесу накрив потужний шторм: вражаючий фотозвіт

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