У США горить хімічний завод, є жертви (відео)

В американському штаті Нью-Джерсі увечері в п'ятницю, 14 січня, на хімічному заводі в Пассейку зайнялася масштабна пожежа. Про це повідомляє CBS New York.

Зазначається, що триповерхова будівля спалахнула близько 20:30 за місцевим часом. Згодом вогонь поширився на два сусідні приміщення.

За словами міського голови Гектора Карлоса Лори, який поспілкувався із представником пожежної охорони, на місці події працюють близько двох сотень надзвичайників із 11 компаній.

Як розповів очільник пожежної охорони Пассейка Патрік Трентакост-старший, вогонь ще не досяг основної частини заводу з виробництва хлору, однак безперечно не перебуває під контролем.

Large fire at a chemical plant in Passaic New Jersey. The mayor is asking nearby residence to keep their windows closed. @CBSNewYork pic.twitter.com/mLVrSjdwql